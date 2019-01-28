Чому Вакарчук не йде в президенти і кого він підтримає

Святослав Вакарчук вирішив бути над схваткою і не використовувати вибори президента, як трамплін до парламенту. Але Вакарчук може підтримати когось із кандидатів у президенти.

Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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За його словами, Вакарчук зараз намагається зрозуміти для себе дизайн своїх наступних політичних кроків. Це може бути участь у парламентських виборах. Або створення хвилі запуску нових людей у політику. Як нагадує експерт, свого часу президент США Кеннеді став успішним завдяки тому, що відкрив інтелектуалам двері владних коридорів. Можливо, Вакарчук обере собі таку стратегію – запустити розумних людей у владу.

Вакарчук не хоче брати участь у брудній президентській гонці, але може підтримати когось з кандидатів. І така підтримка стане визначальною для будь-якого кандидата в президенти з першої ТОП-5. Фактором перемоги,

– наголошує Микола Давидюк.

Щодо участі Вакарчука в парламентській кампанії, то, вважає Давидюк, найбільш логічним було б не створення партії, а очолення руху єврооптимістів. Вакарчук міг би стати їхнім лідером. А вони – його технократичною командою. Може вперше в історії бути сплав нових людей, що може дати гарний результат на виборах.

Нагадаємо, український співак Святослав Вакарчук офіційно заявив, що вирішив не балотуватися на посаду президента у 2019 році. Один з аргументів – що зараз, у джинсах, "може зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку". Раніше у Лондоні Святослав Вакарчук розповів, що у політику його тягне розчарування в зв'язку з нинішнім станом української політики. Він пообіцяв розповісти про свої плани найближчим часом. Артист відзначив, що хотів би привести в українську політику якомога більше нових осіб, адже Україні потрібні нові лідери.



Також інформація низки ЗМІ про те, що лідер групи "Океан Ельзи" може підтримати Петра Порошенка на виборах президента у березні не відповідає дійсності, а є лише плітками. Як зауважила менеджерка "Океану Ельзи" Вікторія Хоменко, ЗМІ розповсюдили неправдиву та відверто брехливу інформацію про Вакарчука.

Коли відбудуться вибори Президента України?Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.



Наразі 35 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії на участь в президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. 20-х із них ЦВК зареєструвала.

Вакарчук не йде у президенти: дивіться відео