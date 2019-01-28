Від політики до патріотизму: чи знаєте ви цитати Вакарчука

Лідер гурту "Океан Ельзи" співак Святослав Вакарчук 28 січня розкрив головну інтригу передвиборчої кампанії і заявив, що не буде балотуватися у президенти України. Співак додав, що буде працювати над змінами у країні.

За словами Вакарчука, його не цікавить президентський пост та влада, а лише реальні зміни в країні. Він додав, що зараз, у джинсах, "може зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку".

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Музикант пообіцяв не залишатися осторонь життя в країні та привести в політику якомога більше нових людей, адже Україні потрібні нові лідери.

Разом з моєю командою я працюватиму над тим, щоб проєвропейські сили перемогли. Я працюватиму над тим, щоб привести у владу якомога більше молодих професіоналів – людей майбутнього, тих, для кого справедливість і державні інтереси – понад усе! Я вірю – справжні зміни можливі! І не важливо, у піснях чи в політиці, я завжди буду з вами на цьому шляху – шляху справжніх змін!

– сказав Вакарчук.

Тому тепер головною інтригою залишається питання, чи піде Вакарчук на парламентські вибори, які відбудуться восени 2019 року.

Лідер "Океану Ельзи" має величезну популярність серед українців. Його пісні та вислови надихають прихильників, і до них прислухається весь світ.

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