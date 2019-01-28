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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Від політики до патріотизму: чи знаєте ви цитати Вакарчука

      224 Читать новость на русском
      Вакарчук не йде у президенти України 2019 - цитати Святослава Вакарчука
      Святослав Вакарчук / 24 канал

      Лідер гурту "Океан Ельзи" співак Святослав Вакарчук 28 січня розкрив головну інтригу передвиборчої кампанії і заявив, що не буде балотуватися у президенти України. Співак додав, що буде працювати над змінами у країні.

      За словами Вакарчука, його не цікавить президентський пост та влада, а лише реальні зміни в країні. Він додав, що зараз, у джинсах, "може зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку".

      Читайте також: Чому Вакарчук не йде в президенти і кого він підтримає

      Музикант пообіцяв не залишатися осторонь життя в країні та привести в політику якомога більше нових людей, адже Україні потрібні нові лідери.

      Разом з моєю командою я працюватиму над тим, щоб проєвропейські сили перемогли. Я працюватиму над тим, щоб привести у владу якомога більше молодих професіоналів – людей майбутнього, тих, для кого справедливість і державні інтереси – понад усе! Я вірю – справжні зміни можливі! І не важливо, у піснях чи в політиці, я завжди буду з вами на цьому шляху – шляху справжніх змін!
      – сказав Вакарчук.

      Тому тепер головною інтригою залишається питання, чи піде Вакарчук на парламентські вибори, які відбудуться восени 2019 року.

      Лідер "Океану Ельзи" має величезну популярність серед українців. Його пісні та вислови надихають прихильників, і до них прислухається весь світ.

      24 канал підготував для вас тест, який перевірить наскільки добре ви знаєте цитати Святослава Вакарчука.

       

       

      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Святослав Вакарчук Публікації Тести
      Джерело: 24 канал
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