Вакарчук не піде у президенти України у 2019 році: офіційна заява артиста

Український співак Святослав Вакарчук офіційно заявив, що вирішив не балотуватися на посаду президента у 2019 році. Один з аргументів – що зараз, у джинсах, "може зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку".

Про це він сказав у своєму відеозверненні на офіційному YouTube-каналі.

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"Я неодноразово заявляв, що влада як така, президентський пост як такий – мені не цікаві. Мене цікавлять справжні зміни в країні! І щоб розставити всі крапки над "і", зняти всі питання, офіційно заявляю: я, Святослав Вакарчук, не братиму участі в президентських виборах 2019 року", – підкреслив співак.

Разом з тим, Вакарчук переконує, що стояти осторонь життя всередині країни не буде. І, очевидно, йдеться таки про політичне життя.



"Кожного дня, спілкуючись з людьми, я відчуваю їхнє розчарування і зневіру. Я бачу, як корупція і несправедливість роз’їдають нашу країну зсередини. Я бачу, як безпринципність політиків і жадібність чиновників роблять нашу країну слабшою. Так не має бути! І нам під силу це змінити! Разом з моєю командою я працюватиму над тим, щоб проєвропейські сили перемогли. Я працюватиму над тим, щоб привести у владу якомога більше молодих професіоналів – людей майбутнього, тих, для кого справедливість і державні інтереси – понад усе! Я вірю – справжні зміни можливі! І не важливо, у піснях чи в політиці, я завжди буду з вами на цьому шляху – шляху справжніх змін!", – сказав Вакарчук.

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