Скільки спостерігачів США приїдуть на президентські вибори в Україну
На президентські вибори, які відбудуться 31 березня, в Україну прибудуть більше сотні представників США. Серед них будуть як представники української діаспори, так і офіційні особи США.
Наразі для спостереження на виборах вже зареєструвалося близько п’ятдесяти американців. Про це розповів Директор з комунікацій Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський, передає "Укрінформ".
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"Ми очікуємо, що на перший тур виборів прибуде 100-150 спостерігачів. До Нового року зареєструвалися вже близько 50", – повідомив він.
Український конгресовий комітет Америки – єдина організація у США, офіційно зареєстрована Центральною виборчою комісією України.
Більшість поїдуть в Україну, але деякі залишаться також спостерігати за виборчим процесом на дільницях у Вашингтоні та Нью-Йорку,
– додав Добрянський.
Участь у виборах планують взяти офіційні особи США та члени Конгресу. Вони не могли планувати подорожі в Україну через "шатдаун", але тепер, коли уряд знову працює, така ймовірність відновлюється.
"Лише вчора відкрився уряд, і вони тепер хоча б можуть планувати, хто і коли поїде. Я вже знаю, що моя конгресвумен хоче бути спостерігачем у Нью-Йорку. Консульство, де відбуватиметься голосування, розташоване саме в її окрузі", – зазначив він.
Яких спостерігачів не допустять на вибори президента в Україну? Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За словами очільника МЗС Павла Клімкіна – це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.
У відповідь на це, у Росії заявили, що отримали офіційне запрошення від ОБСЄ та планують відправити своїх спостерігачів на вибори.