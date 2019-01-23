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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Як проголосувати громадянам України за кордоном: поради від МЗС

      311 Читать новость на русском
      Вибори президента України 2019: як голосувати за кордоном - поради
      У МЗС оприлюднили рекомендації щодо можливості проголосувати за кордоном / 24 канал

      31 березня українці обиратимуть нового президента, однак це можна зробити не лише в Україні, але і за кордоном. Пропонуємо Вашій увазі кілька слушних рекомендацій, як реалізувати своє право голосу, якщо Ви раптом опинилися за межами батьківщини.

      Як зауважили представники МЗС України у коментарі 24 каналу, щоб мати можливість проголосувати на виборах президента, перш за все, треба заздалегідь подбати про своє включення до списків виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці.

      Читайте також: Президентські вибори 2019: де громадяни України можуть проголосувати за кордоном

      Отже, аби Ви могли без проблем проголосувати, необхідно:

      – бути включеним до списку виборців на закордонній виборчій дільниці, яка розташовується на території відповідної іноземної держави;

      – особисто прибути на Вашу закордонну виборчу дільницю у день голосування;

      – мати з собою документ, що підтверджує громадянство України та є підставою для отримання виборчого бюлетеня на закордонній виборчій дільниці – це можуть бути закордонний паспорт громадянина України, дипломатичний паспорт України, або ж службовий паспорт України.

      Якщо ж Ви постійно або тимчасово проживаєте за межами України та не є включеними до списку виборців на закордонній виборчій дільниці, то встати на консульський облік або перевірити, чи є включеними до Державного реєстру, Ви можете онлайн на сайті Державного реєстру виборців. Також на цьому ресурсі маєте змогу перевірити правильність прізвища, імені, по батькові та виборчої адреси.

      Для цього слід зареєструватися в "Кабінеті виборця" та зробити відповідний запит. Орієнтовно протягом однієї доби виборець має отримати відомості щодо своїх даних у Державному реєстрі виборців. Відповідь надійде на електронну адресу, яку Ви вказали під час реєстрації.

      Документи, аби встати на консульський облік, до відповідної закордонної дипломатичної установи України можна відправити:

      – поштою,

      – електронною поштою,

      – безпосередньо прийшовши із закордонним паспортом до дипломатичного представництва України (посольство, генконсульство, консульство), яке розташовується за місцем Вашого проживання за кордоном.

      Звертаємо увагу! Виборець, перебуваючи за кордоном, не може використати для відправки заяви про включення до Державного реєстру виборців, зміну виборчої адреси у реєстрі або щодо певних неточностей у попередньому списку виборців поштовий чи факсимільний зв’язок або електронну пошту. Заяви подаються до закордонної дипломатичної установи України або дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці виключно особисто,
      – наголошують у українському МЗС.

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

      Заяву про включення до списку виборців варто подати не пізніше ніж за 5 днів до старту голосування. У контексті виборів Президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року, мовиться про 25 березня 2019 року включно. Відповідно до закону України, у день голосування дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці не матиме права Вас включити до списку виборців.

      МЗС, за кордон, вибори президенти, голосування
      Рекомендації МЗС щодо можливості проголосувати за кордоном 

      Нагадаємо, вибори Президента України відбудуться 31 березня – цього разу українці обиратимуть очільника держави всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років. 

      Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", чинний глава держави Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%, Петра Порошенка – 11,1%, Бойка – 9,6%, Гриценка – 7,8%, Ляшка – 6,6%, Вакарчука – 4,6%, Мураєва – 4,5%.


      Україна, президент, вибори, 31 березня
      Головні дати президентської виборчої кампанії 2019: інфографіка

      як триває підготовка до виборів президента україни 2019:
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 День виборів МЗС України
      Джерело: 24 канал
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