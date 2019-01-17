Звідки кандидати у президенти беруть гроші на рекламу

31 грудня в Україні почалася реєстрація кандидатів у президенти. Проте більша частина серйозних кандидатів не зареєстрована, відповідно вони не можуть фінансуватися з своїх виборчих фондів.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Петро Олещук.

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За його словами, вони можуть посилатися на якійсь інші структури – на доброзичливців, однопартійців або партнерів. Точної інформації ніхто не надає.

В Україні є стаття про фінансування партій і ми знаємо, що ті, які пройшли до Верховної Ради мають право на державне фінансування на обмежене число відповідних напрямків. Є політики, які балотуватися не будуть, але розвішують білборди й тим самим використовуючи державні кошти,

– наголосив політолог Петро Олещук.

"Представники влади, традиційно, посилаються на те, що рекламою вони виконують свої обов’язки і вона не політична, а соціальна. Державне фінансування повинно було забезпечити незалежність політичних сил від зовнішнього фінансування, в першу чергу, від олігархів. Проте ми бачимо, що олігархічні вкладення збереглися, а гроші витрачаються на різноманітні проекти", – додав експерт.

Нагадаємо, усі зареєстровані кандидати мають сплачувати за рекламу з офіційних рахунків і звітувати перед ЦВК. Ті ж політики, які не принесли документи до Центрвиборчкому, але вже агітують – можуть не оприлюднювати свої витрати на рекламну кампанію. Найдорожче політикам коштує реклама на телебаченні. У громадському русі "Чесно" підрахували, найдорожчий ефірний час у прайм-таймі телеканалу "Україна", де одна секунда коштує 5 658 гривень. Найдешевше агітувати о п'ятій ранку, тоді та ж сама секунда коштуватиме 366 гривень.