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      Откуда кандидаты в президенты берут деньги на рекламу

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      31 декабря в Украине началась регистрация кандидатов в президенты. Однако большая часть серьезных кандидатов не зарегистрирована, соответственно они не могут финансироваться из своих избирательных фондов.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политолог Петр Олещук.

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      По его словам, они могут ссылаться на какие-то другие структуры – на доброжелателей, однопартийцев или партнеров. Точной информации никто не предоставляет.

      В Украине есть статья о финансировании партий и мы знаем, что те, которые прошли в Верховную Раду имеют право на государственное финансирование на ограниченное число соответствующих направлений. Есть политики, которые баллотироваться не будут, но развешивают билборды и тем самым используя государственные средства,
      – отметил политолог Петр Олещук.

      "Представители власти, традиционно, ссылаются на то, что рекламой они выполняют свои обязанности и она не политическая, а социальная. Государственное финансирование должно было обеспечить независимость политических сил от внешнего финансирования, в первую очередь, от олигархов. Однако мы видим, что олигархические вложения сохранились, а деньги расходуются на различные проекты", – добавил эксперт.

      Напомним, все зарегистрированные кандидаты должны платить за рекламу с официальных счетов и отчитываться перед ЦИК. Те же политики, которые не принесли документы в Центризбирком, но уже агитируют – могут не обнародовать свои расходы на рекламную кампанию. Дороже всего политикам стоит реклама на телевидении. В общественном движении "Честно" подсчитали, самое дорогое эфирное время в прайм-тайме телеканала "Украина", где одна секунда стоит 5658 гривен. Дешевле всего агитировать в пять утра, тогда та же секунда будет стоить 366 гривен.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Реклама
      Источник: 24 Канал
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