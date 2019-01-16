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      Лжецы и манипуляторы: кто из политиков больше всего злоупотребляет доверием украинцев

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      Сейчас избирателям следует быть очень внимательными, ведь в избирательный бюллетень попадет немало лжецов. Обещают и не выполняют, искажают факты, или же приписывают себе чужие достижения. Если бы в украинских власть имущих с каждой ложью нос рос, как у Пиноккио, все мы сразу могли бы вывести их на чистую воду.

      Но реальный мир – не сказка, поэтому они годами позволяют себе вешать лапшу нам на уши.

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      Аналитики устроили настоящий детектор лжи украинским политикам. Проанализировали 2,5 тысячи заявлений и показали, кто лукавит больше всего.

      До выборов показатели очень изменились. Например, Петр Порошенко и Владимир Гройсман с начала года были на первых позициях среди тех, кто говорил правду. Однако под конец 2018 года процент очень сильно снизился, и мы видим, что сейчас они манипулируют много,
      – сказала редактор проекта VoxCheck Елена Шкарпова.

      Активировались все с середины лета 2018 года. Королеву популизма Юлию Тимошенко в последнее время опередил бывший оппоблоковец Вадим Рабинович. Олега Ляшко, который еще несколько месяцев назад был аж третьим в рейтинге манипуляторов – ближе к выборам вообще вытеснили из первой пятерки. Его подвинули экс-регионал Юрий Бойко, который собрался в президенты, и премьер-правдоруб Владимир Гройсман.

      Рейтинг високопосадовців, які не виконують свої обіцянки

      Рейтинг чиновников, которые не выполняют свои обещания

      Председатель правительства ворвался в пятерку лжецов и занял в ней четвертое место. А вот закрывает ее Президент Петр Порошенко. Что интересно: если последние двое нахваливают себя, грешат присвоением чужих достижений и пытаются представить действительность лучше, чем она есть – то первая троица наоборот сеет измену и тарифный геноцид. Больше всего врут про газ и обнищание, ибо зимой это больше всего беспокоит украинцев.

      Как только осенью Кабмин повысил тарифы на голубое топливо, все публичные политики сразу стали "экспертами" в газовых вопросах.

      Нам действительно не хватает газа собственной добычи и надо инвестировать в месторождения очень большие средства для того, чтобы нарастить добычу газа. это во первых. Кроме того, нужен рынок газа, который позволит определить его цену,
      – сообщила Шкапова.

      Эксперты предостерегают, что чем ближе президентские выборы, тем больше бреда будет звучать с телеэкранов и трибуны парламента. Поэтому советуют критически мыслить и анализировать – соответствуют ли действительности слова политиков. Потому что пока общество будет глотать политическую лапшу, а украинская фемида – как в сказке будет закрывать глаза на высокопоставленная ложь – политикам и дальше будет сходить с рук любая неправда.

      Автор: Виктория Кутьина, Оксана Тропотяга
      Теги: Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Вадим Рабинович Юрий Бойко Владимир Гройсман Юлия Тимошенко Олег Ляшко
      Источник: 24 канал
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