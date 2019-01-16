Брехуни та маніпулятори: хто з політиків найбільше зловживає довірою українців

Наразі виборцям слід бути дуже уважними, адже у виборчий бюлетень потрапить чимало брехунів. Обіцяють і не виконують, перекручують факти, або ж приписують собі чужі здобутки. Якби в українських можновладців з кожною брехнею ніс ріс би, як у Піноккіо, все ми одразу могли б вивести їх на чисту воду.

Але реальний світ – не казка, тож вони роками дозволяють собі вішати локшину нам на вуха.

Читайте також: Яким обіцянкам кандидатів у президенти можна вірити: цікава відповідь експерта

Аналітики влаштували справжній детектор брехні українським політикам. Проаналізували 2,5 тисячі їхніх заяв і показали, хто лукавить найбільше.

До виборів показники дуже змінилися. Наприклад, Петро Порошенко та Володимир Гройсман з початку року були на перших позиціях серед тих, хто говорив правду. Проте під кінець 2018 року відсоток дуже сильно знизився і ми бачимо, що наразі вони маніпулюють багато,

– сказала редакторка проекту VoxCheck Олена Шкарпова.

Активувались всі з середини літа 2018 року. Королеву популізму Юлію Тимошенко останнім часом випередив колишній опоблоківець Вадим Рабінович. Олега Ляшка, який ще кілька місяців тому був аж третім у рейтингу маніпуляторів – ближче до виборів взагалі витіснили з першої п'ятірки. Його посунули екс-регіонал Юрій Бойко, який зібрався в президенти, та прем'єр-правдоруб Володимир Гройсман.



Рейтинг високопосадовців, які не виконують свої обіцянки

Голова уряду увірвався у п'ятірку брехунів і посів у ній четверте місце. А от закриває її Президент Петро Порошенко. Що цікаво: якщо останні двоє нахвалюють себе, грішать привласненням чужих здобутків і намагаються представити дійсність кращою, ніж вона є – то перша трійця навпаки сіє зраду та тарифний геноцид. Найбільше брешуть про газ та зубожіння, бо взимку це найбільше турбує українців.

Щойно восени Кабмін підвищив тарифи на блакитне паливо, усі публічні політики одразу стали "експертами" у газових питаннях.

Нам насправді не вистачає газу власного видобутку і треба інвестувати у родовища дуже великі кошти для того, щоб наростити видобуток газу. це по перше. Крім того, потрібен ринок газу, який дозволить визначити його ціну,

– повідомила Шкапова.

Експерти застерігають, що чим ближче президентські вибори, то більше маячні буде лунати з телеекранів та трибуни парламенту. Тож радять критично мислити та аналізувати – чи відповідають дійсності слова політиків.Бо доки суспільство ковтатиме політичну локшину, а українська феміда – як у казці буде закривати очі на високопосадову брехню – політикам і далі буде сходити з рук будь-яка неправда.