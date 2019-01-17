Почему кандидаты в президенты не спешат регистрироваться в ЦИК

Социальная сеть Facebook введет ограничения на политическую рекламу, чтобы предотвратить попытки вмешаться в процесс выборов через социальные сети. В Украине они будут действовать два месяца перед днем голосования, то есть с февраля. И, к сожалению, повлиять на количество наружной рекламы политиков не в состоянии никто. Сити-лайты и билборды с лицами кандидатов уже усеяли города Украины.

Эксперты уверяют, что такая не дешевая прихоть часто финансируется из черных касс. Сами же тяжеловесы украинской политики еще затягивают с регистрации кандидатов в президенты.

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До первого тура президентских выборов еще больше, чем два месяца, а улицы уже заполонили ситилайты, на которых Олег Ляшко называет себя народным Президентом, хотя до сих пор не принес документ в Центральную избирательную комиссию. Сейчас ЦИК зарегистрировала только восемь кандидатов.

Игорь Шевченко, Андрей Садовый и Анатолий Гриценко – официально зарегистрированные кандидаты, которые уже начали свою предвыборную кампанию. Поэтому отныне их реклама – это предвыборная агитация. Чего не скажешь, например, о Порошенко, Тимошенко, Ляшко или Вилкула, чьи билборды заполонили украинские улицы.

Подавляющее большинство будущих кандидатов сделали фальстарт. Кроме того, за полгода, даже за семь, или восемь месяцев до официального старта выборов ряд кандидатов уже начали свои рекламные кампании,

– заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Все зарегистрированные кандидаты должны платить за рекламу из официальных счетов и отчитываться перед ЦИК. Те же политики, которые не принесли документы в Центризбирком, но уже агитируют – могут не обнародовать свои расходы на рекламную кампанию.

Кандидаты, которые до сих пор не зарегистрированы или будут регистрироваться в конечные сроки, таким образом избегают ответственности за незаконное финансирование выборов,

– сказала координатор Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

Дороже всего политикам стоит реклама на телевидении. В общественном движении "Честно" подсчитали, самое дорогое эфирное время в прайм-тайме телеканала "Украина", где одна секунда стоит 5 658 гривен. Дешевле агитировать в пять утра, тогда та же секунда будет стоить 366 гривен.



Прайс политической рекламы на телевидении

Миллионы тратят и на наружную рекламу. Самые дорогие билборды находятся вдоль дорог, где постоянно возникают заторы. Аренду одного оценивают в 35 тысяч гривен в месяц. Можете себе представить, сколько будет стоить такой ряд ситилайтов вдоль Набережного шоссе в Киеве.



Реклама Петра Порошенко

Даже, если условно посчитать, что потенциальный кандидат в президенты имеет 200 билбордов в Киеве и 800 в других областях, то это будет стоить ему по меньшей мере 15 миллионов гривен в месяц.

Рекламная кампания потенциальных кандидатов может происходить весьма сомнительным способом. То есть ее могут финансировать одноименные фонды, даже неизвестные лица,

– подчеркнул председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Много денег тратят и на развитие сетки агитаторов. Например, в Хмельницкой области готовят так называемых "волонтеров" для проведения социологического опроса "об отношении к ситуации в Украине". Эти "волонтеры" должны находить сторонников действующего Президента и держать с ними связь. За это им будут платить 500 гривен за 50 опрошенных.

За каждых 15 выявленных сторонников Порошенко еще 1000 гривен. И пока действующий Президент не зарегистрирован кандидатом на второй президентский срок, то и отчитываться за эти расходы не обязан.