18:54
17 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальная медицина РФ. Пьяная "Почта России"
      Вєсті Кремля
      22:49, 16 января
      Вести.UA: Яценко перегорел на отдыхе. Заявочки от Савченко
      Вєсті.UA
      21:56, 16 января
      Золотая жила: сколько харьковская власть подзаработала за период новогодних праздников
      ЦРУ
      09:02, 16 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Почему кандидаты в президенты не спешат регистрироваться в ЦИК

      16 Читати новину українською

      Социальная сеть Facebook введет ограничения на политическую рекламу, чтобы предотвратить попытки вмешаться в процесс выборов через социальные сети. В Украине они будут действовать два месяца перед днем голосования, то есть с февраля. И, к сожалению, повлиять на количество наружной рекламы политиков не в состоянии никто. Сити-лайты и билборды с лицами кандидатов уже усеяли города Украины.

      Эксперты уверяют, что такая не дешевая прихоть часто финансируется из черных касс. Сами же тяжеловесы украинской политики еще затягивают с регистрации кандидатов в президенты.

      Читайте также: Лжецы и манипуляторы: кто из политиков больше всего злоупотребляет доверием украинцев

      До первого тура президентских выборов еще больше, чем два месяца, а улицы уже заполонили ситилайты, на которых Олег Ляшко называет себя народным Президентом, хотя до сих пор не принес документ в Центральную избирательную комиссию. Сейчас ЦИК зарегистрировала только восемь кандидатов.

      Игорь Шевченко, Андрей Садовый и Анатолий Гриценко – официально зарегистрированные кандидаты, которые уже начали свою предвыборную кампанию. Поэтому отныне их реклама – это предвыборная агитация. Чего не скажешь, например, о Порошенко, Тимошенко, Ляшко или Вилкула, чьи билборды заполонили украинские улицы.

      Подавляющее большинство будущих кандидатов сделали фальстарт. Кроме того, за полгода, даже за семь, или восемь месяцев до официального старта выборов ряд кандидатов уже начали свои рекламные кампании,
      – заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

      Все зарегистрированные кандидаты должны платить за рекламу из официальных счетов и отчитываться перед ЦИК. Те же политики, которые не принесли документы в Центризбирком, но уже агитируют – могут не обнародовать свои расходы на рекламную кампанию.

      Кандидаты, которые до сих пор не зарегистрированы или будут регистрироваться в конечные сроки, таким образом избегают ответственности за незаконное финансирование выборов,
      – сказала координатор Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

      Дороже всего политикам стоит реклама на телевидении. В общественном движении "Честно" подсчитали, самое дорогое эфирное время в прайм-тайме телеканала "Украина", где одна секунда стоит 5 658 гривен. Дешевле агитировать в пять утра, тогда та же секунда будет стоить 366 гривен.

      Прайс політичної реклами на телебаченні
      Прайс политической рекламы на телевидении

      Миллионы тратят и на наружную рекламу. Самые дорогие билборды находятся вдоль дорог, где постоянно возникают заторы. Аренду одного оценивают в 35 тысяч гривен в месяц. Можете себе представить, сколько будет стоить такой ряд ситилайтов вдоль Набережного шоссе в Киеве.

      Реклама Петра Порошенка
      Реклама Петра Порошенко

      Даже, если условно посчитать, что потенциальный кандидат в президенты имеет 200 билбордов в Киеве и 800 в других областях, то это будет стоить ему по меньшей мере 15 миллионов гривен в месяц.

      Рекламная кампания потенциальных кандидатов может происходить весьма сомнительным способом. То есть ее могут финансировать одноименные фонды, даже неизвестные лица,
      – подчеркнул председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

      Много денег тратят и на развитие сетки агитаторов. Например, в Хмельницкой области готовят так называемых "волонтеров" для проведения социологического опроса "об отношении к ситуации в Украине". Эти "волонтеры" должны находить сторонников действующего Президента и держать с ними связь. За это им будут платить 500 гривен за 50 опрошенных.

      За каждых 15 выявленных сторонников Порошенко еще 1000 гривен. И пока действующий Президент не зарегистрирован кандидатом на второй президентский срок, то и отчитываться за эти расходы не обязан.

      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Андрей Садовой Игорь Шевченко Анатолий Гриценко Олег Ляшко Юлия Тимошенко Реклама
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Пушилін втрачає розум через паніку та погрозу закінчити як Захарченко
      сегодня , 17:01 Пушилін втрачає розум через паніку та погрозу закінчити як Захарченко
      Олексій Чибісов 2868
      Сколько лет надо украинцу, чтобы насобирать на собственную квартиру: инфографика по городам
      сегодня , 16:01 Сколько лет надо украинцу, чтобы насобирать на собственную квартиру: инфографика по городам
      Яніна Ткачук 688
      Где в Европе мясо курицы дешевле всего: Украина – среди лидеров
      16 января , 17:00 Где в Европе мясо курицы дешевле всего: Украина – среди лидеров
      533
      Провал Brexit: як британці нашкодили собі
      сегодня , 15:02 Провал Brexit: як британці нашкодили собі
      Артем Овдієнко 1061
      Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
      сегодня , 15:00 Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
      Олена Булан 241
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Французы пытались незаконно попасть в Украину, чтобы послушать музыку
       6 августа 2012 , 11:07
      Взломанные серверы МВД не имели ценной информации
       5 февраля 2012 , 21:24 5
      Директор госпредприятия знает куда девать "евробляхи"
       26 июля 2018 , 18:00
      В сентябре рынок "евроблях" вырос на 35%
       18 октября 2018 , 08:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук