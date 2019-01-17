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      Чому кандидати у президенти не поспішають реєструватися у ЦВК

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      Соціальна мережа Facebook запровадить обмеження на політичну рекламу, аби запобігти спробам втрутитись у процес виборів через соціальні мережі. В Україні вони діятимуть два місяці перед днем голосування, тобто з лютого. Та, на жаль, вплинути на кількість зовнішньої реклами політиків не в змозі ніхто. Сіті-лати та білборди з обличчями кандидатів вже усіяли міста України.

      Експерти запевняють, що така не дешева забаганка часто фінансується з чорних кас. Самі ж важковаговики української політики ще затягують із реєстрацію кандидатів у президенти.

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      До першого туру президентських виборів ще більше, ніж два місяці, а вулиці вже заполонили сітілайти, у яких Олег Ляшко називає себе народним Президентом, хоча досі не приніс документ до Центральної виборчої комісії. Наразі ЦВК зареєструвала лише вісьмох кандидатів. 

      Ігор Шевченко, Андрій Садовий та Анатолій Гриценко – офіційно зареєстровані кандидати, які вже розпочали свою передвиборчу кампанію. Тож відтепер їхня реклама – це передвиборча агітація. Чого не скажеш, наприклад, про Порошенка, Тимошенко, Ляшка чи Вілкула, чиї білборди заполонили українські вулиці.

      Переважна більшість майбутніх кандидатів зробили фальстарт. Крім того, за півроку, навіть за сім, або ж вісім місяців до офіційного старту виборів низка кандидатів вже розпочали свої рекламні кампанії,
      – заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

      Усі зареєстровані кандидати мають сплачувати за рекламу з офіційних рахунків і звітувати перед ЦВК. Ті ж політики, які не принесли документи до Центрвиборчкому, але вже агітують – можуть не оприлюднювати свої витрати на рекламну кампанію.

      Кандидати, які досі не зареєстровані, або будуть реєструватися у кінцеві терміни, у такий спосіб уникають відповідальності за незаконне фінансування виборів,
      – сказала координатор Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

      Найдорожче політикам коштує реклама на телебаченні. У громадському русі "Чесно" підрахували, найдорожчий ефірний час у прайм-таймі телеканалу "Україна", де одна секунда коштує 5 658 гривень. Найдешевше агітувати о п'ятій ранку, тоді та ж сама секунда коштуватиме 366 гривень. 

      Прайс політичної реклами на телебаченні
      Прайс політичної реклами на телебаченні

      Мільйони витрачають і на зовнішню рекламу. Найдорожчі білборди знаходяться вздовж доріг, де постійно виникають затори. Оренду одного оцінюють у 35 тисяч гривень на місяць. Можете собі уявити, скільки коштуватиме такий ряд сітілайтів уздовж Набережного шосе в Києві.

      Реклама Петра Порошенка
      Реклама Петра Порошенка

      Навіть, якщо умовно порахувати, що потенційний кандидат у президенти має 200 білбордів у Києві та 800 в інших областях, то це коштуватиме йому щонайменше 15 мільйонів гривень на місяць.

      Рекламна кампанія потенційних кандидатів вона може відбуватися у досить сумнівний спосіб. Тобто її можуть фінансувати однойменні фонди, навіть невідомі особи,
      – наголосив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

      Багато грошей витрачають і на розвиток сітки агітаторів. Наприклад, на Хмельниччині готують так званих "волонтерів" для проведення соціологічного опитування "щодо ставлення до ситуації в Україні". Ці "волонтери" мають знаходити прихильників чинного Президента та тримати з ними зв'язок. За це їм платитимуть 500 гривень за 50 опитаних.

      За кожних 15 виявлених прихильників Порошенка ще 1000 гривень. І поки чинний Президент не зареєстрований кандидатом на другий президентський термін, то і звітувати про ці витрати не зобов'язаний.

      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Реклама Президентські вибори 2019 Новини політики Петро Порошенко Юлія Тимошенко Олег Ляшко Анатолій Гриценко Андрій Садовий Ігор Шевченко
      Джерело: 24 канал
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