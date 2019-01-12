Скільки українських виборців перебуває за кордоном: відома кількість

Станом на 31 грудня 2018 року за кордоном перебувають понад півмільйона українців, які мають право голосувати на президентських виборах.

Про це йдеться у даних Державного реєстру виборців.

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Так, на кінець 2018 року загальна кількість виборців закордонного виборчого округу, у тому числі з відміткою про вибуття, становила 523 587 осіб. Водночас, тих, хто має відмітку про вибуття, у реєстрі – 116 756 виборців закордонного округу.

Всього в Україні станом на 31 грудня 2018 року було зареєстровано 35 602 855 виборців.

Зазначимо, громадяни України, які тимчасово перебувають за кордоном, повинні завчасно подбати про включення до списків виборців на виборчих дільницях та подати заяву про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси.

Нагадаємо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", чинний глава держави Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.