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      Сколько украинских избирателей находятся за границей: известно количество

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      За рубежом находится более полумиллиона украинских избирателей
      За рубежом находится более полумиллиона украинских избирателей / Фото из открытых источников

      По состоянию на 31 декабря 2018 года за рубежом находятся более полумиллиона украинцев, которые имеют право голосовать на президентских выборах.

      Об этом говорится в данных Государственного реестра избирателей.

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      Так, на конец 2018 года общее количество избирателей заграничного избирательного округа, в том числе с отметкой о выбытии, составляло 523 587 человек. В то же время, тех, кто имеет отметку о выбытии, в реестре – 116 756 избирателей заграничного округа.

      Всего в Украине по состоянию на 31 декабря 2018 года было зарегистрировано 35 602 855 избирателей.

      Отметим, граждане Украины, которые временно находятся за рубежом, должны заблаговременно позаботиться о включении в списки избирателей на избирательных участках и подать заявление о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса.

      Напомним, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", действующий глава государства Петр Порошенко сейчас только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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