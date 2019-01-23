Как проголосовать гражданам Украины за рубежом: советы от МИД

31 марта украинцы будут выбирать нового президента, однако это можно сделать не только в Украине, но и за рубежом. Предлагаем Вашему вниманию несколько дельных рекомендаций, как реализовать свое право голоса, если Вы вдруг оказались за пределами родины.

Как отметили представители МИД Украины в комментарии 24 каналу, чтобы иметь возможность проголосовать на выборах президента, прежде всего, надо заранее позаботиться о своем включении в списки избирателей на соответствующем заграничном избирательном участке.

Читайте также: Президентские выборы 2019: где граждане Украины могут проголосовать за границей

Итак, чтобы Вы могли без проблем проголосовать, необходимо:

– быть включенным в список избирателей на зарубежном избирательном участке, который располагается на территории соответствующего иностранного государства;

– лично прибыть на Ваш заграничный избирательный участок в день голосования;

– иметь с собой документ, который подтверждает гражданство Украины и является основанием для получения избирательного бюллетеня на заграничном избирательном участке – это могут быть заграничный паспорт гражданина Украины, дипломатический паспорт Украины, или же служебный паспорт Украины.

Если же Вы постоянно или временно проживаете за пределами Украины и не включены в список избирателей на зарубежном избирательном участке, то встать на консульский учет или проверить, включены ли в Государственный реестр Вы можете онлайн на сайте Государственного реестра избирателей. Также на этом ресурсе можете проверить правильность фамилии, имени, отчества и избирательного адреса.

Для этого следует зарегистрироваться в "Кабинете избирателя" и сделать соответствующий запрос. Ориентировочно в течение суток избиратель должен получить сведения о своих данных в Государственном реестре избирателей. Ответ поступит на электронный адрес, который Вы указали при регистрации.

Документы, чтобы встать на консульский учет, в соответствующее зарубежное дипломатическое учреждение Украины можно отправить:

– по почте,

– по электронной почте,

– непосредственно придя с загранпаспортом в дипломатическое представительство Украины (посольство, генконсульство, консульство), которое располагается по месту Вашего проживания за границей.

Обращаем внимание! Избиратель, находясь за границей, не может использовать для отправки заявления о включении в Государственный реестр избирателей, изменении избирательного адреса в реестре или в отношении определенных неточностей в предварительном списке избирателей почтовую или факсимильную связь или электронную почту. Заявления подаются в зарубежное дипломатическое учреждение Украины или участковую избирательную комиссию заграничного избирательного участка исключительно лично,

– отмечают в украинском МИД.

Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: список

Заявление о включении в список избирателей стоит подать не позднее чем за 5 дней до старта голосования. В контексте выборов Президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года, говорится о 25 марта 2019 года включительно. Согласно закону Украины, в день голосования участковая избирательная комиссия зарубежного избирательного участка не будет иметь права Вас включить в список избирателей.

Рекомендации МИД о возможности проголосовать за границей

Напомним, выборы Президента Украины состоятся 31 марта – на этот раз украинцы будут выбирать главу государства в седьмой раз. Согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на этом посту не менее 5 лет.



Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", действующий глава государства Петр Порошенко сегодня только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%, Петра Порошенко – 11,1%, Бойко – 9,6%, Гриценко – 7,8%, Ляшко – 6,6%, Вакарчука – 4,6%, Мураева – 4,5% .

Главные даты президентской избирательной кампании 2019: инфографика

КАК ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ 2019:​