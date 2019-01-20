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      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Передвиборча агітація в Україні: скільки порушень законодавства виявили правоохоронці

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      Фінансування виборчої кампанії часто відбувається через "чорну касу"
      Фінансування виборчої кампанії часто відбувається через "чорну касу" / Фото із відкритих джерел

      Через порушення правил передвиборчої агітації у поліції відкрили два кримінальні провадження й склали 30 адміністративних протоколів.

      Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова МВС України Арсен Аваков.

      Читайте також: Чому серед кандидатів у президенти України так мало жінок і які у них шанси

      Загалом від початку президентської кампанії, правоохоронці зафіксували майже 100 випадків порушення виборчого законодавства кандидатами у президенти України. Навіть тими, хто ще офіційно не зареєструвався в Центрвиборчкомі.

      Порушники мають бути покарані відповідно до закону. Найближчим часом будуть винесені санкції й реагування по кожному з таких фактів,
      – зазначив Аваков.

      Власне, кожен кандидат зобов'язаний відкрити спеціальний рахунок передвиборчого фонду, лише з нього може фінансуватися агітаційна продукція. Крім того, вона повинна мати чітку інформацію про тираж, фірму-виробника й осіб, відповідальних за її випуск. Поки що такі фонди відкрили лише два кандидати – Андрій Садовий та Ігор Шевченко. 

      Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії?Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

      До слова, раніше журналісти 24 каналу розповіли, які передвиборчі обіцянки кандидатів в очільники держави не відносяться до компетенції президента України.

      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Законодавство Порушення на виборах
      Джерело: 24 Канал
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