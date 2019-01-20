Предвыборная агитация в Украине: сколько нарушений законодательства обнаружили правоохранители

Из-за нарушения правил предвыборной агитации в полиции открыли два уголовных производства и составили 30 административных протоколов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

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Всего с начала президентской кампании, правоохранители зафиксировали почти 100 случаев нарушения избирательного законодательства кандидатами в президенты Украины. Даже теми, кто еще официально не зарегистрировался в Центризбиркоме.

Нарушители должны быть наказаны в соответствии с законом. В ближайшее время будут вынесены санкции и реагирования по каждому из таких фактов,

– отметил Аваков.

Собственно, каждый кандидат обязан открыть специальный счет предвыборного фонда, только из него может финансироваться агитационная продукция. Кроме того, она должна иметь четкую информацию о тираже, фирму-производителя и лиц, ответственных за ее выпуск. Пока такие фонды открыли только два кандидата – Андрей Садовый и Игорь Шевченко.

Выборы президента 2019: какие главные даты избирательной кампании?​Президентские выборы пройдут в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный перечень кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

К слову, ранее журналисты 24 канала рассказали, какие предвыборные обещания кандидатов в руководители государства не относятся к компетенции президента Украины.