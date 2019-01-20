Какие полномочия имеет президент Украины, или Почему обещания кандидатов – это популизм

В погоне за избирателями политики обещают горы перевернуть: снизить цену на газ, на коммунальные услуги, в то же время повысить минимальную пенсию до пяти тысяч гривен, а зарплату – до десяти.

О Конституции Украины они также не забыли и хотят внести свои изменения. Однако именно в ней прописаны все полномочия президента.

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Первые восемь кандидатов в президенты обнародовали свои программы. Самые популярные обещания – снизить цену на газ для населения. Сергей Каплин предлагает – в четыре раза. Игорь Шевченко вообще обещает голубое топливо и уголь по себестоимости. Юлия Тимошенко, хоть еще и не подала документы в ЦИК, но уже пообещала снизить цену вдвое.



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Около половины обещаний не относятся к компетенции президента Украины. То есть складывается впечатление, что половина обещаний – это обещания кандидатов в премьер-министры,

– сказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Каплин еще обещает сократить количество депутатов и создать новый конституционный орган – Национальное собрание. Двухпалатный парламент хочет и Виталий Скоцик. А Юлия Тимошенко посвятили целый форум, чтобы рассказать о своем видении парламентской республики канцлеровского типа.

"Президент может обещать, что на законодательном уровне были приняты те или иные решения, но не может пообещать, что эти решения будут приняты", – отметил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

В пятом разделе Конституции есть 160 статья, которая имеет исчерпывающий перечень полномочий президента Украины. Всего там 31 пункт, одна из главных его деятельностей – внешнеполитическая.



Конституция Украины

Президент является Верховным главнокомандующим и возглавляет Совет безопасности и обороны, поэтому может объявлять общую или частичную мобилизацию, вводить военное или чрезвычайное положение.

Военное положение или чрезвычайное положение утверждается по инициативе президента, но утверждается Верховной Радой,

– отметил председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

Президент имеет влияние на кадровые вопросы: назначает двух министров – иностранных дел и обороны, высшее командование ВСУ, половину состава Совета Нацбанка. Он может предложить Верховной Раде свои кандидатуры на главу Службы безопасности и генпрокурора, однако окончательно их утверждают нардепы.

Глава государства может подавать в парламент собственные законопроекты и вносить их как неотложные, подписывает принятые парламентом документы. Лишь после этого они вступают в силу. Если президент не соглашается с нардепами, то имеет право ветировать законопроект и не визировать его. В то же время Рада может преодолеть вето, если 300 депутатов за это проголосуют. Столько же голосов необходимо, чтобы внести изменения в Конституцию.

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А вот полномочия, чтобы регулировать тарифы, повышать зарплаты, пенсии или стипендии, гарантировать изменения в Конституции, Президент не имеет.

"Большинство этих обещаний это откровенный популизм и попытка обмануть избирателя", – добавил Игорь Колиушко.