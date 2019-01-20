Які повноваження має президент України, або Чому обіцянки кандидатів – це популізм

В погоні за виборцями політики обіцяють гори перевернути: знизити ціну на газ, на комунальні послуги, водночас підвищити мінімальну пенсію до п'яти тисяч гривень, а зарплату – до десяти.

Про Конституцію України вони також не забули й хочуть внести свої зміни. Проте саме у ній прописані всі повноваження президента.

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Перші вісім кандидатів у президенти оприлюднили свої програми.Найпопулярніші обіцянки – знизити ціну на газ для населення. Сергій Каплін пропонує – у чотири рази. Ігор Шевченко взагалі обіцяє блакитне паливо та вугілля за собівартістю. Юлія Тимошенко, хоч ще і не подала документи до ЦВК, але вже пообіцяла знизити ціну удвічі.



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Близько половини обіцянок не відноситься до компетенції президента України. Тобто складається враження, що половина обіцянок – це обіцянки кандидатів у перм'єр-міністри,

– сказав голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Каплін ще обіцяє скоротити кількість депутатів і створити новий конституційний орган – Національні збори. Двопалатний парламент хоче і Віталій Скоцик. А Юлія Тимошенко присвятили цілий форум, аби розказати про своє бачення парламентської республіки канцлерівського типу.

"Президент може обіцяти, що на законодавчому рівні були прийняті ті, чи інші рішення, але не може пообіцяти, що ці рішення будуть прийняті", – зазначив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

У п'ятому розділі Конституції є 160 стаття, яка має вичерпний перелік повноважень президента України. Усього там є 31 пункт, одна з головних його діяльностей – зовнішньополітична.



Конституція України

Президент є Верховним головнокомандувачем та очолює Раду безпеки та оборони, тому може оголошувати загальну або часткову мобілізацію, вводити воєнний чи надзвичайний стан.

Воєнний стан чи надзвичайний стан затверджується за ініціативою президента, але затверджується Верховною Радою,

– наголосив голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.

Президент має вплив на кадрові питання: призначає двох міністрів – закордонних справ та оборони, вище командування ЗСУ, половину складу Ради Нацбанку. Він може запропонувати Верховній Раді свої кандидатури на голову Служби безпеки та генпрокурора, проте остаточно їх затверджують нардепи.

Глава держави може подавати парламенту власні законопроекти та вносити їх як невідкладні, підписує ухваленні парламентом документи. Лише після цього вони набувають чинності. Якщо президент не погоджується із нардепами, то має право ветувати законопроект і не візувати його. Водночас Рада може подолати вето, якщо 300 депутатів за це проголосують. Стільки ж голосів необхідно, аби внести зміни до Конституції.

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А от повноваження, щоб регулювати тарифи, підвищувати зарплати, пенсії чи стипендії, гарантувати зміни до Конституції, Президент не має.

"Більшість цих обіцянок це є відвертий популізм і спроба обдурити виборця, – додав Ігор Коліушко.