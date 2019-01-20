Тимошенко живе в YouTube, а Шевченко шукає дружину: як просуваються вибори в Інтернеті

Кандидати в президенти розгорнули потужну передвиборчу агітацію в інтернеті. Володимиру Зеленському пишуть президентську програму в коментарях Facebook, а Ігорю Шевченку навіть шукають дружину у мережі.

На його офіційному сайті є розділ з анкетою, яку маже заповнити потенційна дама серця.

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Потрібно вказати вік, також додати три фотокартки, а ще посилання на Instagram, на Facebook та написати, чому Ігор Шевченко має обрати саме тебе.



Піар-технологія Ігоря Шевченка

У команді політика пояснили просто: були в астролога, де їм сказали, що цього року він має одружитися.

В останні роки політики зрозуміли: варто йти і в соціальні мережі. Там безкраї можливості для піару і легше хитрувати зі звітами на витрати.

Відсоток чорних кас там може доходити 90%,

– сказав генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

Особливо активно користуються новачки. У Зеленського в інтернеті і команду набирають, а президентську програму пишуть у Facebook. Так на фоні пожовклої стелі, з телефоном у руках пропонує інтерактивно створити план розвитку країни на наступні роки.

Юлія Тимошенко оселилася ледь не в кожному рекламному відео в YouTube. Не відстають і інші політики – зокрема, її головний суперник Петро Порошенко.



Реклама Юлії Тимошенко

Соцмережі, наприклад, Facebook, дозволяють створювати штучну армію прихильників. Цим користуються навіть політики місцевого рівня. Особливо приваблива для кандидатів опція полити брудом суперника.

Створення фейкових сторінок з метою дискредитації своїх політичних опонентів. Тут доволі показова ситуація з сторінкою Юрія Бойка була,

– сказав експерт аналітичного порталу "Слово і діло" Валентин Гладких.

Ось сам пост псевдо Юрія Бойка, який місяць тому здивував користувачів соціальних мереж.

Facebook бореться з політичними хитрощами і втручанням у виборчий процес. Тому декілька днів тому вирішили ввести суворі правила для країн, де цього року відбуваються вибори.

Конкретно для України, Індії, Нігерії. Тепер тільки рекламодавці, які працюють у країні, зможуть розміщувати передвиборчу рекламу. Складніше контролювати заборонені в Україні "Однокласники" і "ВКонтактє". "Опозиційний блок" не приховує, що користуються їхніми можливостями. Посилання на ці соцмережі вказані на їхньому офіційному сайті.

Це саме ті мережі, де найбільша кількість політичного бруду і походження цього політичного бруду може бути не лише з офіційних джерел, а також і з московських фабрик,

– заявив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

Тому насамперед нам не варто забувати, що саме електорату потрібно бути вдумливим споживачем такої інформації. Адже від цього залежить, кого ми посадимо в головне крісло в Адміністрації Президента.

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Свого часу, зокрема через втручання в рекламу в соціальних мережах, відбулася неочікувана навіть для самого Трампа перемога на виборах у Сполучених Штатах.