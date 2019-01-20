16:27
20 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Интернет-технологии в действии: как президентские выборы перешли в виртуальную плоскость

      8 Читати новину українською

      Кандидаты в президенты развернули мощную предвыборную агитацию в интернете. Владимиру Зеленскому пишут президентскую программу в комментариях Facebook, а Игорю Шевченко даже ищут жену в сети.

      На его официальном сайте есть раздел с анкетой, которую может заполнить потенциальная дама сердца.

      Читайте также: Откуда кандидаты в президенты берут деньги на рекламу

      Нужно указать возраст, также добавить три фотографии, а еще ссылки на Instagram, на Facebook и написать, почему Игорь Шевченко должен выбрать именно тебя.

      Ігор Шевченко дружина вибори президенти
      Пиар-технология Игоря Шевченко

      В команде политика объяснили просто: были у астролога, где им сказали, что в этом году он должен жениться.

      В последние годы политики поняли: стоит идти и в социальные сети. Там бескрайние возможности для пиара и легче хитрить с отчетами на расходы.

      Процент черных касс там может доходить 90%,
      – сказал генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

      Особенно активно пользуются новички. У Зеленского в интернете и команду набирают, а президентскую программу пишут в Facebook. Так, на фоне пожелтевшего потолка, с телефоном в руках предлагает интерактивно создать план развития страны на последующие годы.

      Юлия Тимошенко поселилась чуть ли не в каждом рекламном видео в YouTube. Не отстают и другие политики – в частности, ее главный соперник Петр Порошенко.

      Тимошенко ютуб вибори реклама
      Реклама Юлии Тимошенко

      Соцсети, например, Facebook, позволяют создавать искусственную армию сторонников. Этим пользуются даже политики местного уровня. Особенно привлекательна для кандидатов опция полить грязью соперника.

      Создание фейковых страниц с целью дискредитации своих политических оппонентов. Здесь весьма показательна ситуация со страницей Юрия Бойко была,
      – сказал эксперт аналитического портала "Слово и дело" Валентин Гладких.

      Вот сам пост псевдо Юрия Бойко, который месяц назад удивил пользователей социальных сетей.

      Facebook борется с политическими хитростями и вмешательством в избирательный процесс. Поэтому несколько дней назад решили ввести строгие правила для стран, где в этом году проходят выборы.

      Конкретно для Украины, Индии, Нигерии. Теперь только рекламодатели, работающие в стране, смогут размещать предвыборную рекламу. Сложнее контролировать запрещенные в Украине "Одноклассники " и "Вконтакте". "Оппозиционный блок" не скрывает, что пользуются их возможностями. Ссылки на эти соцсети указаны на их официальном сайте.

      Это именно те сети, где наибольшее количество политической грязи и происхождение этой политической грязи может быть не только из официальных источников, а также и с московских фабрик,
      – заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

      Поэтому прежде всего нам не стоит забывать, что именно электорату нужно быть вдумчивым потребителем такой информации. Ведь от этого зависит, кого мы посадим в главное кресло в Администрации Президента.

      Читайте также: Президентские выборы в Украине: повторит ли Россия американский сценарий голосования за Трампа

      В свое время, в частности из-за вмешательства в рекламу в социальных сетях, состоялась неожиданная даже для самого Трампа победа на выборах в Соединенных Штатах.

      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Юлия Тимошенко Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Реклама
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Як брати Дубневичі наживаються на пасажирах української залізниці
      сегодня , 15:30 Як брати Дубневичі наживаються на пасажирах української залізниці
      Сергій Лещенко 50
      Директор "Арены Львов": о проблемах стадиона, матчах сборной Украины и концерте Стинга
      сегодня , 15:29 Директор "Арены Львов": о проблемах стадиона, матчах сборной Украины и концерте Стинга
      136
      Почему среди кандидатов в президенты Украины так мало женщин и какие у них шансы
      сегодня , 14:00 Почему среди кандидатов в президенты Украины так мало женщин и какие у них шансы
      Інна Жолобович 3255
      Це другий день народження: як війна на Донбасі змінила життя звичайного хлопця
      сегодня , 12:01 Це другий день народження: як війна на Донбасі змінила життя звичайного хлопця
      Повернись живим 1398
      Скільки генералів загадково померли у Росії: шокуюча цифра
      сегодня , 11:00 Скільки генералів загадково померли у Росії: шокуюча цифра
      Віталій Дейнега 1278
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Где дешевле коммуналка: сравнительный анализ Киева и Варшавы
       6 октября 2018 , 11:38
      Домашняя вареная аджика на зиму: рецепты приготовления на любой вкус
      15 сентября 2018 , 12:05
      В Нидерландах 13-летний голкипер умер после столкновения с соперником во время матча
       2 сентября 2018 , 12:13
      Украинец, который перешел в Ференцварош Реброва, может получить "европейский паспорт"
       14 января , 16:19
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук