Интернет-технологии в действии: как президентские выборы перешли в виртуальную плоскость

Кандидаты в президенты развернули мощную предвыборную агитацию в интернете. Владимиру Зеленскому пишут президентскую программу в комментариях Facebook, а Игорю Шевченко даже ищут жену в сети.

На его официальном сайте есть раздел с анкетой, которую может заполнить потенциальная дама сердца.

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Нужно указать возраст, также добавить три фотографии, а еще ссылки на Instagram, на Facebook и написать, почему Игорь Шевченко должен выбрать именно тебя.



Пиар-технология Игоря Шевченко

В команде политика объяснили просто: были у астролога, где им сказали, что в этом году он должен жениться.

В последние годы политики поняли: стоит идти и в социальные сети. Там бескрайние возможности для пиара и легче хитрить с отчетами на расходы.

Процент черных касс там может доходить 90%,

– сказал генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Особенно активно пользуются новички. У Зеленского в интернете и команду набирают, а президентскую программу пишут в Facebook. Так, на фоне пожелтевшего потолка, с телефоном в руках предлагает интерактивно создать план развития страны на последующие годы.

Юлия Тимошенко поселилась чуть ли не в каждом рекламном видео в YouTube. Не отстают и другие политики – в частности, ее главный соперник Петр Порошенко.



Реклама Юлии Тимошенко

Соцсети, например, Facebook, позволяют создавать искусственную армию сторонников. Этим пользуются даже политики местного уровня. Особенно привлекательна для кандидатов опция полить грязью соперника.

Создание фейковых страниц с целью дискредитации своих политических оппонентов. Здесь весьма показательна ситуация со страницей Юрия Бойко была,

– сказал эксперт аналитического портала "Слово и дело" Валентин Гладких.

Вот сам пост псевдо Юрия Бойко, который месяц назад удивил пользователей социальных сетей.

Facebook борется с политическими хитростями и вмешательством в избирательный процесс. Поэтому несколько дней назад решили ввести строгие правила для стран, где в этом году проходят выборы.

Конкретно для Украины, Индии, Нигерии. Теперь только рекламодатели, работающие в стране, смогут размещать предвыборную рекламу. Сложнее контролировать запрещенные в Украине "Одноклассники " и "Вконтакте". "Оппозиционный блок" не скрывает, что пользуются их возможностями. Ссылки на эти соцсети указаны на их официальном сайте.

Это именно те сети, где наибольшее количество политической грязи и происхождение этой политической грязи может быть не только из официальных источников, а также и с московских фабрик,

– заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Поэтому прежде всего нам не стоит забывать, что именно электорату нужно быть вдумчивым потребителем такой информации. Ведь от этого зависит, кого мы посадим в главное кресло в Администрации Президента.

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В свое время, в частности из-за вмешательства в рекламу в социальных сетях, состоялась неожиданная даже для самого Трампа победа на выборах в Соединенных Штатах.