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      Facebook удалил пророссийские группы, которые распространяли фейки об Украине: детали

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      Facebook удалил 364 пророссийские группы, которые писали фейки об Украине
      Facebook удалил 364 пророссийские группы, которые писали фейки об Украине / newsroom.fb.com

      364 пророссийские группы, страницы и аккаунты, которые распространяли недостоверную информацию, исчезли из сети Facebook и Instagram.

      Об этом сообщила социальная сеть Facebook.

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      Работники соцсети обнаружили две операции, которые велись из России. Одна из них активно проводилась во многих странах, а другая была направлена ​​исключительно для Украины.

      Мы не нашли никаких связей между этими операциями, но они использовали подобную тактику, создавая сеть аккаунтов, чтобы ввести в заблуждение других о том, кто они и что они делают,
      – сообщает Facebook.

      Лица, которые руководили фейковыми аккаунтами, преимущественно притворялись украинцами и распространяли ложную информацию об Украине на разные темы: погода, протесты, НАТО, состояние здравоохранения в школах.

      "Мы определили некоторое техническое совпадение с деятельностью, которая велась из России перед промежуточными выборами в США, в частности поведение, схожее с характерной предыдущей деятельностью Агентства интернет-исследований (IRA - российская "фабрика троллей")", – добавили в Facebook.

       

      Напомним, недавно стало известно о том, что Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистску Елену Бойко (Вищур), которую выдворили с территории России. С 2014 года агитаторша распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, разжигала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призвала к нарушению территориальной целостности Украины.

      Теги: Новости Украины Соцсети Российская пропаганда Украина – Россия Facebook
      Источник: 24 Канал
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