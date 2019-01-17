Facebook удалил пророссийские группы, которые распространяли фейки об Украине: детали

364 пророссийские группы, страницы и аккаунты, которые распространяли недостоверную информацию, исчезли из сети Facebook и Instagram.

Об этом сообщила социальная сеть Facebook.

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Работники соцсети обнаружили две операции, которые велись из России. Одна из них активно проводилась во многих странах, а другая была направлена ​​исключительно для Украины.

Мы не нашли никаких связей между этими операциями, но они использовали подобную тактику, создавая сеть аккаунтов, чтобы ввести в заблуждение других о том, кто они и что они делают,

– сообщает Facebook.

Лица, которые руководили фейковыми аккаунтами, преимущественно притворялись украинцами и распространяли ложную информацию об Украине на разные темы: погода, протесты, НАТО, состояние здравоохранения в школах.

"Мы определили некоторое техническое совпадение с деятельностью, которая велась из России перед промежуточными выборами в США, в частности поведение, схожее с характерной предыдущей деятельностью Агентства интернет-исследований (IRA - российская "фабрика троллей")", – добавили в Facebook.

Напомним, недавно стало известно о том, что Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистску Елену Бойко (Вищур), которую выдворили с территории России. С 2014 года агитаторша распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, разжигала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призвала к нарушению территориальной целостности Украины.