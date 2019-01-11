РосСМИ запустили фейк о пропаже фотографа-иностранца на украинской части Донбасса

Министерство обороны Украины опровергло информацию об исчезновении итальянского фотографа Роберто Травана на подконтрольной украинским военным части Донбасса, которую распространяли российские СМИ.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте также: Российская пропаганда придумала фейк о смерти от обморожений в Украине из-за отказа от газа РФ

"По "странному" стечению обстоятельств, вскоре после нашей публикации о награде, которую получила фотография погибшего на Донбассе старшего сержанта Вооруженных сил Украины Кобченко С. Г., что была представлена итальянским фоторепортером Роберто Траваном на рассмотрение Международного конкурса Tokyo International Foto Awards, в пропагандистских СМИ страны-агрессора поднялась волна фейковых новостей относительно, якобы, "исчезновение" итальянского фотографа "на украинской части Донбасса", – отметили в сообщении.

В Минобороны отметили, что Роберто Траван лично связался с министерством и сообщил, что вовремя добрался до Италии на новогодне-рождественские праздники.

В ведомстве также подчеркнули, что весь Донбасс является украинским, а не только его часть.

Отмечаем, что весь Донбасс является украинским! Вместе с тем, отдельные его районы временно оккупированы Российской Федерацией, и именно из этих районов российские спецслужбы подняли эту волна дезинформации, которую режим Путина распространил в своих пропагандистских изданиях,

– добавили в министерстве.