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      РосСМИ запустили фейк о пропаже фотографа-иностранца на украинской части Донбасса

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      В Минобороны развенчали миф пропагандистских СМИ
      В Минобороны развенчали миф пропагандистских СМИ / Shutterstock

      Министерство обороны Украины опровергло информацию об исчезновении итальянского фотографа Роберто Травана на подконтрольной украинским военным части Донбасса, которую распространяли российские СМИ.

      Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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      "По "странному" стечению обстоятельств, вскоре после нашей публикации о награде, которую получила фотография погибшего на Донбассе старшего сержанта Вооруженных сил Украины Кобченко С. Г., что была представлена итальянским фоторепортером Роберто Траваном на рассмотрение Международного конкурса Tokyo International Foto Awards, в пропагандистских СМИ страны-агрессора поднялась волна фейковых новостей относительно, якобы, "исчезновение" итальянского фотографа "на украинской части Донбасса", – отметили в сообщении.

      В Минобороны отметили, что Роберто Траван лично связался с министерством и сообщил, что вовремя добрался до Италии на новогодне-рождественские праздники.

      В ведомстве также подчеркнули, что весь Донбасс является украинским, а не только его часть.

      Отмечаем, что весь Донбасс является украинским! Вместе с тем, отдельные его районы временно оккупированы Российской Федерацией, и именно из этих районов российские спецслужбы подняли эту волна дезинформации, которую режим Путина распространил в своих пропагандистских изданиях,
      – добавили в министерстве.

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе СМИ Міністерство оборони України Российская пропаганда
      Источник: 24 Канал
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