РосЗМІ запустили фейк про зникнення фотографа-іноземця на "українській частині" Донбасу

Міністерство оборони України спростувало інформацію про зникнення італійського фотографа Роберто Травана на підконтрольній українським військовим частині Донбасу, яку розповсюджували російські ЗМІ.

Про це повідомили у прес-службі відомства.

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"За "дивним" збігом обставин, невдовзі після нашої публікації щодо нагороди, яку отримала фотографія загиблого на Донбасі старшого сержанта Збройних сил України Кобченка С. Г., що була представлена італійським фоторепортером Роберто Траваном на розгляд Міжнародного конкурсу Tokyo International Foto Awards, у пропагандистських ЗМІ країни-агресора піднялась хвиля фейкових новин стосовно, начебто, "зникнення" італійського фотографа "на українській частині Донбасу", – зазначили у повідомленні.

У Міноборони наголосили, що Роберто Траван особисто зв’язався з міністерством і повідомив, що вчасно дістався до Італії на новорічно-різдвяні свята.

У відомстві також підкреслили, що весь Донбас є українським, а не тільки його частина.

Зазначаємо, що весь Донбас є українським! Водночас, окремі його райони тимчасово окуповані Російською Федерацією, і саме з цих районів російські спецслужби підняли цю хвиля дезінформації, яку потім режим Путіна розповсюдив в своїх пропагандистських виданнях,

– додали у міністерстві.