Російська пропаганда вигадала фейк про смерті від обморожень в Україні через відмову від газу РФ
Скандально відома російська пропагандистка Ольга Скабєєва озвучила свою вигадку в телеефірі про те, що нібито в Україні через переохолодження масово помирають люди. І відбувається це начебто через відмову від російського газу.
Цей фейк Скабєєва розповіла в ефірі програми "60 хвилин" на пропагандистському телеканалі "Россия 1".
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"В Україні приказка "На зло мамі відморожу вуха" заграла новими, напевно, фарбами. А нові тарифи на тепло від МВФ прирекли Україну на тотальне замерзання. Тільки цієї зими від обморожень і переохолоджень померли, тільки вдумайтеся, 64 людини! Більше тисячі осіб, і це теж офіційна українська статистика, постраждали!", – заявила скандальна телеведуча.
Дивіться відео, на якому пропагандистка Скабєєва озвучила черговий фейк про Україну: