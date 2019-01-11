Російська пропаганда вигадала фейк про смерті від обморожень в Україні через відмову від газу РФ

Ольга Скабєєва вигадала фейк про смерті від холоду в Україні / Фото з вільних мереж

Скандально відома російська пропагандистка Ольга Скабєєва озвучила свою вигадку в телеефірі про те, що нібито в Україні через переохолодження масово помирають люди. І відбувається це начебто через відмову від російського газу.