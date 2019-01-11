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      Российская пропаганда придумала фейк о смерти от обморожений в Украине из-за отказа от газа РФ

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      Ольга Скабеева придумала фейк о смерти от холода в Украине
      Ольга Скабеева придумала фейк о смерти от холода в Украине / Фото из открытых источников

      Скандально известная российская пропагандистка Ольга Скабеева озвучила свою выдумку в телеэфире о том, что якобы в Украине из-за переохлаждения массово умирают люди. И происходит это будто бы из-за отказа от российского газа.

      Этот фейк Скабеева озвучила в эфире программы "60 минут" на пропагандистском телеканале "Россия 1".

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      "В Украине поговорка  Назло маме отморожу уши" заиграла новыми, наверное, красками. А новые тарифы на тепло от МВФ обрекли Украину на полное замерзание. Только этой зимой от обморожений и переохлаждений умерли, только вдумайтесь, 64 человека! Более тысячи человек, и это тоже официальная украинская статистика, пострадали!", – заявила скандальная телеведущая.

      Смотрите видео, на котором пропагандистка Скабеева озвучила очередной фейк об Украине:

       

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Журналисты СМИ Газ Жертвы Российская пропаганда
      Источник: 24 Канал
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