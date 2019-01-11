Российская пропаганда придумала фейк о смерти от обморожений в Украине из-за отказа от газа РФ

Ольга Скабеева придумала фейк о смерти от холода в Украине / Фото из открытых источников

Скандально известная российская пропагандистка Ольга Скабеева озвучила свою выдумку в телеэфире о том, что якобы в Украине из-за переохлаждения массово умирают люди. И происходит это будто бы из-за отказа от российского газа.