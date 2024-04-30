Споры вокруг монумента-арки в центре Киева идут еще с начала российской агрессии в 2014 году. Арку, что называлась "Дружбы народов" и народное прозвище "ярмо" то хотят демонтировать, то придают ей новые смыслы.

В 2022 году монумент переименовали в Арку свободы украинского народа и демонтировали одну из скульптурных групп под ним. Однако это не поставило точку в этой истории. Весной 2024-го года экспертная комиссия Украинского института национальной памяти обнародовала заключение о принадлежности арки к российской имперской политике. А вот в Минкульте призвали демонтировать "ярмо".

Когда и с какой целью построили "ярмо" дружбы народов и какая судьба его ждет – читайте в материале 24 Канала.

Когда появилась арка и чему посвящена

Справочно! Идея памятника "воссоединению Украины с Россией" 1654 года, то есть Переяславской Раде, когда гетман Богдан Хмельницкий оформил украинско-московский "союз", достигает 1950-х годов. Тогда должны были праздновать 300-летие "воссоединения", и арка должна была появиться между Печерским и Зверинецким холмами, над трассой с моста Патона.



Именно эти планы дали названия проспекту Воссоединения на левом берегу Киева (ныне – Соборности) и бульвару Дружбы Народов на правом (ныне – Михновского).

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Первый вариант арки был спроектирован в формах "сталинской архитектуры". После того, как от проекта отказались, через несколько десятков лет его реализовали напротив Владимирской горки. Титановую арку высотой 35 метров по проекту архитекторов Игоря Иванова, Сергея Миргородского и Константина Сидорова построили в 1978 – 1982 годах.

Свое первоначальное название – арка Дружбы народов – монумент сохранял до 2014 года, когда Россия оккупировала украинский Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Что происходило с аркой между 2014 и 2024 годами

В течение восьми лет монумент сохранял свое первоначальное название, хотя часто происходили случаи буквального сбивания букв лозунга на украинском и русском языках. В конце концов по состоянию на 2017 год букв не осталось совсем.



Арка до демонтажа скульптуры / Фото Maryna Nikolaieva / Unsplash

В ноябре 2018 года украинские художники и правозащитники открыли на арке инсталляцию "Трещина дружбы", посвященную, в частности, режиссеру Олегу Сенцову.

"Трещина" сверху арки изображает последствия российской агрессии против Украины. В таком виде арка достояла до начала полномасштабной войны.

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В конце апреля 2022 года, когда врага выгнали из-под Киева, начался демонтаж одной из двух скульптурных групп – фигур украинца и россиянина. Во время работ голова скульптуры россиянина упала на площадку под аркой. Демонтаж гранитной "толпы" за основной скульптурой оставили на потом. Тогда же Киевский городской совет переосмыслил арку, дав ей название арки "Свободы украинского народа".



После демонтажа / Фото из телеграм-канала Виталия Кличко

Так арка простояла еще два года. В марте 2024 года за нее взялся Украинский институт национальной памяти (УИНП).

Арка дружбы народов, посвященная событиям, связанным с осуществлением российской имперской политики и ее глорификацией (установлена в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-й годовщины Октябрьского переворота 1917 года), относится к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу,

– говорится в отчете экспертной комиссии УИНП.

В условиях широкомасштабного вторжения России в Украину этот миф активно используется для обоснования "законности" путинских территориальных претензий, отмечали в Институте.

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Вскоре, после заключения УИНП, Минкульт лишил арку статуса памятника истории, исключив ее из Государственного реестра недвижимых памятников Украины. Отныне монумент можно демонтировать.



"Трещина памяти" / Фото Kseniia Kosheleva / Unsplash

В городе такую перспективу не поддержали. Вопреки заключению УИНП Департамент культуры КГГА заявил, что не будет демонтировать "одну из визитных карточек города", а ее смысл переосмыслен. Пространство возле арки должно получить новую концепцию.

Утром 30 апреля коммунальщики начали демонтировать вторую скульптурную группу под аркой. Демонтаж может занять несколько дней, поскольку конструкция довольно массивная и состоит из 20 элементов общим весом около 6 – 7 тонн. В дальнейшем скульптура будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

После профессионального изучения и консультаций с общественностью рабочая группа КГГА по изучению вопросов по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, из публичного пространства города Киева 19 января этого года приняла решение о сохранении арки "Свободы украинского народа",

– говорится в сообщении КГГА.

В то же время в городской администрации называют трату значительных средств из городского бюджета на демонтаж арки "не самым насущным вопросом сегодня".

Точка зрения Минкульта другая: "В общественном сознании киевлян монумент отождествляется с советским режимом, неслучайно жители столицы называют его "ярмом". Избавляясь от монументального "ярма", мы освобождаемся от остатков советской диктатуры и российского имперского влияния", – отметил в.и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Что говорят об арке искусствоведы и архитекторы

Арка имеет признаки ценного объекта наследия как второй половины XX века, так и в целом, считает украинский архитектор и историк архитектуры Евгения Губкина.

Искусствовед Евгения Моляр добавляет, что этот объект трижды подвергался декоммунизации.

В 2018 году художник Владимир Кузнецов нанес на поверхность арки символическую трещину, подорвав этим тонким, но красноречивым жестом пропагандистский нарратив произведения. Весной 2022 года из-под арки убрали фигуративные скульптуры, которые должны были означать смысл арки. Бронзовая скульптура двух рабочих была уничтожена по распоряжению муниципалитета. Гранитную многофигурную композицию Богдана Хмельницкого и московских бояр спрятали за лесами. Через несколько месяцев саму Арку переименовали в Арку Свободы украинского народа,

– напоминает Моляр.

Нельзя обойти стороной и архитектурный образ арки. Авторы комплекса очевидно вдохновлялись Gateway Arch в Сент-Луисе, штат Миссури, США, спроектированной финско-американским архитектором Ээро Саариненом в 1947 году и построенной в 1963 – 1965 годах.



Gateway Arch в Сент-Луисе / Фото locationsunknown.org

Она поставлена неплохо, объект интересный, отличается определенной индивидуальностью. К тому же во многих других странах в 1960-е – 1970-е арки создавались архитекторами-модернистами. Но, конечно, с ее контекстом и с политически-пропагандистским посылом о дружбе народов надо работать. Я лично против уничтожения и против сноса этого объекта, потому что он имеет высокий потенциал для переосмысления,

– говорит Губкина.

Архитектор приводит примеры предыдущих попыток переосмысления, когда арку раскрасили в цвета флага ЛГБТ или дооформляли трещиной.

"Можно говорить о двух векторах, каким образом можно работать с именно этим конструктом. Либо мы контраргументом продолжаем диалог о том, что это не дружба, а вражда, и дружбы не существовало. Либо можно совсем перевернуть все и работать именно с правами сообщества ЛГБТ+ что, по моему мнению, еще глубже деконструирует советские и имперские нарративы", – отмечает эксперт.



Раскраска арки в 2017 году / Фото Gennadiy Kurochka / Facebook

Евгения Губкина предлагает противопоставить российской борьбе с правами ЛГБТ-людей переосмысление арки-райдуги и отмечает, что закон о гражданских партнерствах, важен, в частности, и для ЛГБТ-военных, все еще не поддержан.

"Тот раскол "дружбы народов" является ценностным. И эта трещина идет как раз по таким ценностям как права человека. В аспекте нашей борьбы и войны с тоталитарной Россией это было бы полезным шагом", – заключает архитектор.

Евгения Моляр отмечает, что сама "Трещина", что была призывом к освобождению политических заключенных Кремля, заслуживает сохранения.

Еще одним моментом является то, что УИНП рассматривает арку только как пропагандистский объект, полностью игнорируя тот факт, что это художественная работа.

Справочно! В системе советского художественного производства практически невозможно было избежать государственного заказа, произведения обязательно должны были представлять идеологию, однако в основном художники могли подстраивать собственные творческие идеи под официальные запросы.