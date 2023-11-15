В Киеве был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину, монумент стоял в киевском парке имени Ивана Багряного в Соломенском районе столицы. Об этом сообщил советник городского головы в КГГА Дмитрий Белозерец, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Решение принято: во Львовской области переименуют Червоноград

Что предшествовало такому решению

24 октября активисты благотворительного фонда "Соломенские котики" закрыли памятник Пушкину в киевском парке имени Ивана Багряного (бывший парк Пушкина – 24 Канал) "демаскирующей" сеткой, которыми пользуются украинские защитники. Сетку для Пушкина изготовили из лоскутов яркого цвета, чтобы привлечь внимание.



В Киеве снесли памятник Пушкину / Фото Ксения Семенова



В Киеве снесли памятник Пушкину / Фото Ксения Семенова

А уже, 10 ноября Кабинет министров удалил киевский памятник Пушкину из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения. Важно! Документ предусматривает извлечение из реестра памятников Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе. За 8 месяцев, начиная с 2022 года, в 14 регионах Украины было демонтировано 28 таких монументов.

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