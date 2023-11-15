В Києві демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну, монумент стояв в київському парку імені Івана Багряного в Солом'янському районі столиці. Про це повідомив радник міського голови у КМДА Дмитро Білозерець, пише 24 Канал.

До речі Рішення ухвалено: на Львівщині перейменують Червоноград

Що передувало такому рішенню

24 жовтня активісти благодійного фонду "Солом’янські котики" закрили пам'ятник Пушкіну в київському парку імені Івана Багряного (колишній парк Пушкіна – 24 Канал) "демаскувальною" сіткою, якими послуговуються українські захисники. Сітку для Пушкіна виготовили з клаптиків яскравого кольору, аби привернути увагу.



В Києві знесли пам'ятник Пушкіну / Фото Ксенія Семенова



В Києві знесли пам'ятник Пушкіну / Фото Ксенія Семенова

А вже, 10 листопада Кабінет міністрів вилучив київський пам'ятник Пушкіну з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення. Важливо! Документ передбачає вилучення з реєстру пам'яток пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі. За 8 місяців, починаючи з 2022 року у 14 регіонах України було демонтовано 28 таких монументів.

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