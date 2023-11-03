Голосування щодо перейменування міста Червоноград на Львівщині завершилось 2 листопада. В результаті найбільшу підтримку отримала пропозиція перейменувати місто на Червоноград.

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Участь у голосуванні взяли 2 тисячі осіб

Участь у голосуванні на електронній платформі взяли 2823 осіб, хоча у місті проживає понад 65 тисяч людей, а у Червоноградській громаді – понад 90 тисяч мешканців.

Найбільшу кількість голосів набрала пропозиція перейменувати місто на Червоноград (1294 або 35%).

На другому місці опинилася ініціатива перейменувати місто на Кристинопіль (1086 або 29,5%).

Збори про перейменування Червонограду завершилися скандалом

  • У Червонограді засідання про перейменування міста закінчилося скандалом й заявою про "існування СРСР". Ба більше, одна з учасниць зборів заявила, що не визнає чинність Верховної Ради.
  • Збори громади щодо перейменування Червонограду відбулися у неділю, 8 жовтня. Втім, більшість присутніх виступили проти того, аби змінити назву міста. Проти цієї ініціативи виступає й перший заступник мера Дмитро Балко.
  • Громадська організація "Деколонізація. Україна" заявила, що на зборах навіть не дали можливості виступити представнику Українського інституту нацпам'яті. Нині готують звернення до СБУ, адже "зрив процесу деколонізації під час повномасштабної війни – це робота на агресора.