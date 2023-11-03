Голосування щодо перейменування міста Червоноград на Львівщині завершилось 2 листопада. В результаті найбільшу підтримку отримала пропозиція перейменувати місто на Червоноград.

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Участь у голосуванні взяли 2 тисячі осіб

Участь у голосуванні на електронній платформі взяли 2823 осіб, хоча у місті проживає понад 65 тисяч людей, а у Червоноградській громаді – понад 90 тисяч мешканців.

Найбільшу кількість голосів набрала пропозиція перейменувати місто на Червоноград (1294 або 35%).

На другому місці опинилася ініціатива перейменувати місто на Кристинопіль (1086 або 29,5%).

Збори про перейменування Червонограду завершилися скандалом