Відповідний закон Рада ухвалила ще наприкінці липня. Він скасовує деякі застарілі норми регулювання, які прийняли ще у Радянському Союзі – у 1981 році.

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Що передбачає новий закон

Володимир Зеленський 24 жовтня підписав закон "Про дерадянізацію порядку розв'язання окремих питань адміністративно-територіального устрою України". Він має за мету спростити віднесення населених пунктів до категорії міст, селищ, сіл, а також передбачає ряд інших змін.

Згідно із документом, тепер усі населені пункти, які мають компактну забудову, а їх чисельність перевищує 10 тисяч мешканців матимуть статус міста. Поселення, де є садибна забудова та чисельність населення понад 5 тисяч жителів називатимуться селищами.

При цьому, офіційно поняття "селище міського типу" більше не існує в адмінустрої України. Міста, що не підпадають під нові норми не планують перетворювати у селища.

Місця проживання людей, які не мають сталого населення та не належать до категорії "населений пункт" називатимуться поселеннями.

Заборона УПЦ МП

Днями Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт, який передбачає заборону функціонування релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Перш за все це стосується діяльності УПЦ МП в Україні.

Більшість депутатів підтримали рішення. 17 народних обранців не голосували. Проти законопроєкту проголосували 14 нардепів: 11 від "Платформи за життя та мир" та 3 від "Відновлення України".

Для внесення законопроєкту до порядку денного депутати майже два місяці збирали підписи під зверненням до Руслана Стефанчука. Врешті-решт 5 жовтня вдалося набрати необхідні 226 підписів нардепів.