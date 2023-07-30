Відповідно до законопроєкту, в класифікації населених пунктів залишаться тільки такі категорії як села, селища та міста. Водночас з'явиться нова категорія поселень, а міста республіканського, обласного чи районного значення – зникнуть.

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Що тепер буде із селищами міського типу

Відповідно до законопроєкту, населені пункти з компактною забудовою і чисельністю населення понад 10 000 жителів стануть містами. Водночас населені пункти з переважно садибною забудовою і чисельністю населення понад 5 000 жителів – селищами, інші населені пункти – селами. Населені пункти, які зараз мають статус селищ міського типу, отримуватимуть новий статус відповідно до цих норм.

До повномасштабного вторгнення в Україні налічували 885 селищ міського типу. Зараз їхня кількість менша через те, що Росія зруйнувала низку населених пунктів.

Однак ті населені пункти, які мають статус міста зараз, але не відповідають цим критеріям, не понижуватимуть у статусі. Тільки міста, які мали статус республіканського, обласного чи районного значення, втратять його, оскільки цей статус скасований законом.

Водночас в Україні запроваджують нове поняття – поселення. Такий статус отримуватимуть компактні місця проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення. Наприклад, дачні кооперативи чи модульні містечка для внутрішньопереміщених осіб.

Цікаво! Термін "селище міського типу" з'явився в СРСР в 1922 році, а в УРСР його почали використовувати через 3 роки замість поняття "містечко". Такий термін використовували усі республіки СРСР та країни соцтабору. Після розвалу Радянського Союзу, поняття смт ліквідували в Польщі, Болгарії, Латвії, Литві, Естонії, Вірменії та Молдові. Тепер до переліку країн, які позбулися цієї радянської спадщини, додалась й Україна.