Голосование по переименованию города Червоноград во Львовской области завершилось 2 ноября. В результате наибольшую поддержку получило предложение переименовать город в Червоноград.

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Участие в голосовании приняли 2 тысячи человек

Участие в голосовании на электронной платформе приняли 2823 человека, хотя в городе проживает более 65 тысяч человек, а в Червоноградской общине – более 90 тысяч жителей.

Наибольшее количество голосов набрало предложение переименовать город в Червоноград (1294 или 35%).

На втором месте оказалась инициатива переименовать город в Кристинополь (1086 или 29,5%).

Собрание о переименовании Червонограда завершилось скандалом