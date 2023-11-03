Голосование по переименованию города Червоноград во Львовской области завершилось 2 ноября. В результате наибольшую поддержку получило предложение переименовать город в Червоноград.
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Участие в голосовании приняли 2 тысячи человек
Участие в голосовании на электронной платформе приняли 2823 человека, хотя в городе проживает более 65 тысяч человек, а в Червоноградской общине – более 90 тысяч жителей.
Наибольшее количество голосов набрало предложение переименовать город в Червоноград (1294 или 35%).
На втором месте оказалась инициатива переименовать город в Кристинополь (1086 или 29,5%).
Собрание о переименовании Червонограда завершилось скандалом
- В Червонограде заседание о переименовании города закончилось скандалом и заявлением о "существовании СССР". Более того, одна из участниц собрания заявила, что не признает силу Верховной Рады.
- Собрание общины по переименованию Червонограда состоялось в воскресенье, 8 октября. Впрочем, большинство собравшихся выступили против того, чтобы изменить название города. Против этой инициативы выступает и первый заммэра Дмитрий Балко.
- Общественная организация "Деколонизация. Украина" заявила, что на собрании даже не дали возможности выступить представителю Украинского института нацпамяти. Сейчас готовят обращение в СБУ, ведь "срыв процесса деколонизации во время полномасштабной войны – это работа на агрессора".