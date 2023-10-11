Видео со скандальным заявлением распространяется в соцсетях. Кстати, переименовать Червоноград хотят в Кристинополь.

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Жители Червонограда выступили против переименования

Собрание общины по переименованию Червонограда состоялось в воскресенье, 8 октября. Впрочем, большинство собравшихся выступили против того, чтобы изменить название города. Против этой инициативы выступает и первый заместитель мэра Дмитрий Балко.

На собрании в частности выступила женщина, заявившая, что якобы "СССР существует до сих пор".

Государство СССР не прекратило, а продолжило свою международную правосубъектность. А также напомнил, что статья Устава ООН провозглашает, что постоянными членами Совбеза являются СССР, а не Российская Федерация. Аналогия УССР – переименована в Украину. УССР была одним из основателей ООН… Статья 20 Конституции Украины о гербе, гимне и флаге так и не была исполнена. Они (Верховная Рада и Кабмин – 24 Канал) не имеют права, не имеют правосубъектности. Все, что они приняли до сегодняшнего дня, все их решения без гербовой печати – фикция,

– заявила женщина во время выступления.

На видео слышно, что присутствовавшие на собрании люди поддержали скандальное заявление женщины. Некоторые даже начали аплодировать.

Скандальное заявление женщины на собрании: смотрите видео

Из-за скандального заявления готовят обращение в СБУ

Общественная организация "Деколонизация. Украина" заявила, что на собрании даже не дали возможности выступить представителю Украинского института нацпамяти. Сейчас готовят обращение в СБУ, ведь "срыв процесса деколонизации во время полномасштабной войны – это работа на агрессора".

Балко заявил, что община предлагала оставить название Червоноград, в то время как Институт нацпамяти заявил, что топоним нужно декоммунизировать, ведь такое название населенный пункт получил во время присоединения к СССР при обмене территориями с Польшей.

На собрании только один участник предложил вернуть историческое название Кристинополь. Руководитель ОО "Деколонизация Украины" Вадим Поздняков заявил, что очень странно, что Червоноград не попал под действие закона о декоммунизации.

Они могут и сейчас отказаться, встать в позу, сказать, что они переименовывать не будут, даже принять соответствующее решение на сессии городского совета. Но если уж это название попало в список Института национальной памяти, я сомневаюсь, что его оттуда исключат, потому что это был бы очень серьезный прецедент, который бы подверг сомнению закон о деколонизации,

– заявил Поздняков.

Следует также отметить, что в июне 2023 года Нацкомиссия по стандартам государственного языка дала рекомендацию переименовать Червоноград, ведь такое название касается российской имперской политики.