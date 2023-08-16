Установление герба Украины все еще продолжается. Как сейчас выглядит "Родина-мать" – показывает 24 Канал.
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Монумент уже с гербом
В настоящее время работы по установлению украинского герба продолжаются – их планируют завершить ко Дню Независимости Украины 24 августа. Однако жители Киева уже сейчас могут увидеть символическое перерождение "Родины-матери".
Обновлённая "Родина-мать / фото Валентины Полищук, 24 Канал
Реконструкция монумента постепенно подходит к концу. Совсем скоро не останется ни одного упоминания о прошлом "Родины-матери". Она станет символом несокрушимости украинского народа в войне, которую развязала Россия.
Напомним, украинцы проголосовали за замену символа СССР на украинский герб в Дии. Около 85% граждан заявили, что не хотят видеть советскую символику на "Родине-матери".
Замена советского герба: как это было
- 13 июля 2023 года Минкульт показал "Родину-мать" с гербом Украины. В тот же день официально объявили о смене символики.
- Работы по демонтаж советского герба начались 30 июля. Они продолжались до 1 августа – 5 августа началось непосредственное установление символики Украины.
- Часть, где был советский герб, закрыли металлическими пластинами. Поверх них и устанавливают символику. Стоит отметить, что украинский герб больше предыдущего, советского.
- Стоимость декоммунизации – 28 миллионов гривен. Средства на реконструкцию предоставила группа Метинвест Рината Ахметова. Сначала планировалось, что герб будет создан из украинской стали, однако она не подошла по характеристикам. Потому символика создана из европейского металла.
- Декоммунизация "Родины-матери" вызвала настоящую истерику в России. Пропагандисты активно обсуждали смену и критиковали Украину. Россияне даже создали мультфильм, в котором они бросают матрешку в обновленный монумент и там снова появляется советский герб.