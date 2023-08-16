Встановлення герба України наразі все ще триває. Як зараз виглядає "Батьківщина-мати" – показує 24 Канал.
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Монумент вже з гербом
Наразі роботи щодо встановлення українського герба тривають – їх планують завершити до Дня Незалежності України 24 серпня. Проте жителі Києва вже зараз можуть побачити символічне переродження "Батьківщини-матері".
Оновлена "Батьківщина-мати / фото Валентини Поліщук, 24 Канал
Реконструкція монумента поступово підходить до завершення. Зовсім скоро не залишиться жодної згадки про минуле "Батьківщини-матері". Вона стане символом незламності українського народу у війні, що розв'язала Росія.
Нагадаємо, українці проголосували за заміну символу СРСР на український герб у Дії. Близько 85% громадян заявили, що не хочуть бачити радянську символіку на "Батьківщині-матері".
Заміна радянського герба: як це було
- 13 липня 2023 року Мінкульт показав "Батьківщину-матір" з гербом України. Того ж дня офіційно оголосили про заміну символіки.
- Роботи по демонтажу радянського герба розпочалися 30 липня. Вони тривали до 1 серпня – 5 серпня почалося безпосереднє встановлення символіки України.
- Частину, де був радянський герб закрили металевими пластинами. Поверх них і встановлюють символіку. Варто зазначити, що український герб більший за попередній, радянський.
- Вартість декомунізації – 28 мільйонів гривень. Кошти на реконструкцію надала група Метінвест Рината Ахметова. Спочатку планувалося, що герб створять з українською сталі, проте вона не підійшла за характеристиками. Тому символіка створена з європейського металу.
- Декомунізація "Батьківщини-матері" викликала справжню істерику у Росії. Пропагандисти активно обговорювали зміну та критикували Україну. Росіяни навіть створили мультфільм, у якому вони кидають матрьошку в оновлений монумент і там знову з'являється радянський герб.