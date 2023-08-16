Встановлення герба України наразі все ще триває. Як зараз виглядає "Батьківщина-мати" – показує 24 Канал.

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Монумент вже з гербом

Наразі роботи щодо встановлення українського герба тривають – їх планують завершити до Дня Незалежності України 24 серпня. Проте жителі Києва вже зараз можуть побачити символічне переродження "Батьківщини-матері".

Оновлена "Батьківщина-мати / фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Реконструкція монумента поступово підходить до завершення. Зовсім скоро не залишиться жодної згадки про минуле "Батьківщини-матері". Вона стане символом незламності українського народу у війні, що розв'язала Росія.

Нагадаємо, українці проголосували за заміну символу СРСР на український герб у Дії. Близько 85% громадян заявили, що не хочуть бачити радянську символіку на "Батьківщині-матері".

Заміна радянського герба: як це було