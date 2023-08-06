Український тризуб встановили замість демонтованого радянського герба. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

До теми Замість герба – український тризуб: стартували історичні роботи на "Батьківщині-матері"

Тризуб – уже на щиті монумента "Батьківщина-мати"

На оприлюднених фото та відео можна побачити, що вже сьогодні, 6 серпня, на монументі "Батьківщина-мати" встановили український тризуб.

Відомо, що 5 серпня монтажні роботи призупинили через темряву та сильний вітер. А вже сьогодні український герб встановили на належному місці.

Остаточні роботи планують завершити до Дня прапора України – 23 серпня.

На монументі видніється український тризуб / фото Суспільне, Телеграф, УНІАН

Зауважимо, що український тризуб значно більший, аніж радянський герб. Його розміри – 4,5 на 7,5 метрів. Його прикріпили на пластини, якими перекрили місце, де був раніше герб СРСР.

Також українців попередили, що відразу відтінок металів щита й герба може відрізнятися. Проте приводу для хвилювань немає, адже сталь на сонці та відкритому повітрі через деякий проміжок часу набере свого сталого прогнозованого кольору.

Як встановлювали тризуб на щиті монумента: дивіться відео

Що цьому передувало