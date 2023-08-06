Український тризуб встановили замість демонтованого радянського герба. Детальніше про це – розповість 24 Канал.
До теми Замість герба – український тризуб: стартували історичні роботи на "Батьківщині-матері"
Тризуб – уже на щиті монумента "Батьківщина-мати"
На оприлюднених фото та відео можна побачити, що вже сьогодні, 6 серпня, на монументі "Батьківщина-мати" встановили український тризуб.
Відомо, що 5 серпня монтажні роботи призупинили через темряву та сильний вітер. А вже сьогодні український герб встановили на належному місці.
Остаточні роботи планують завершити до Дня прапора України – 23 серпня.
На монументі видніється український тризуб / фото Суспільне, Телеграф, УНІАН
Зауважимо, що український тризуб значно більший, аніж радянський герб. Його розміри – 4,5 на 7,5 метрів. Його прикріпили на пластини, якими перекрили місце, де був раніше герб СРСР.
Також українців попередили, що відразу відтінок металів щита й герба може відрізнятися. Проте приводу для хвилювань немає, адже сталь на сонці та відкритому повітрі через деякий проміжок часу набере свого сталого прогнозованого кольору.
Як встановлювали тризуб на щиті монумента: дивіться відео
Що цьому передувало
- Мінкульт 13 липня опублікував відео, в якому показало монумент "Батьківщині-матері" без радянського герба, а з українським тризубом.
- Того ж дня у міністерстві заявили, що вирішили демонтувати радянську символіку.
- Вартість цього проєкту – 28 мільйонів гривень. Проте фінансувати заміну символіки будуть не з державного бюджету, а з групи Метінвест Ріната Ахметова.
- Демонтувати радянський герб почали 30 липня. Тоді з монумента зняли першу частину символіки СРСР. Завершили декомунізувати "Батьківщину-мати" 1 серпня.