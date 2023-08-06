Украинский трезубец установили вместо демонтированного советского герба. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.
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Трезубец – уже на щите монумента "Родина-мать"
На обнародованных фото и видео можно увидеть, что уже сегодня, 6 августа, на монументе "Родина-мать" установили украинский трезубец.
Известно, что 5 августа монтажные работы были приостановлены из-за темноты и сильного ветра. А уже сегодня украинский герб установили на должном месте.
Окончательные работы планируют завершить ко Дню флага Украины – 23 августа.
На монументе виднеется украинский трезубец / фото Суспильне, Телеграф, УНИАН
Отметим, что украинский трезубец гораздо больше, чем советский герб. Его размеры – 4,5 на 7,5 метра. Его прикрепили на пластинки, которыми перекрыли место, где был ранее герб СССР.
Также украинцев предупредили, что сразу оттенок металлов щита и герба может отличаться. Однако повода для волнений нет, ведь сталь на солнце и открытом воздухе через некоторое время наберет своего устойчивого прогнозируемого цвета.
Как устанавливали трезубец на щите монумента: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Минкульт 13 июля опубликовал видео, в котором показало монумент "Родине-матери" без советского герба, а с украинским трезубцем.
- В тот же день в министерстве заявили, что решили демонтировать советскую символику.
- Стоимость этого проекта – 28 миллионов гривен. Однако финансировать замену символики будут не из государственного бюджета, а из группы Метинвест Рината Ахметова.
- Демонтировать советский герб начали 30 июля. Тогда с монумента была снята первая часть символики СССР. Завершили декоммунизировать "Родину-мать" 1 августа.