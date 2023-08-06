Украинский трезубец установили вместо демонтированного советского герба. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

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Трезубец – уже на щите монумента "Родина-мать"

На обнародованных фото и видео можно увидеть, что уже сегодня, 6 августа, на монументе "Родина-мать" установили украинский трезубец.

Известно, что 5 августа монтажные работы были приостановлены из-за темноты и сильного ветра. А уже сегодня украинский герб установили на должном месте.

Окончательные работы планируют завершить ко Дню флага Украины – 23 августа.

На монументе виднеется украинский трезубец / фото Суспильне, Телеграф, УНИАН

Отметим, что украинский трезубец гораздо больше, чем советский герб. Его размеры – 4,5 на 7,5 метра. Его прикрепили на пластинки, которыми перекрыли место, где был ранее герб СССР.

Также украинцев предупредили, что сразу оттенок металлов щита и герба может отличаться. Однако повода для волнений нет, ведь сталь на солнце и открытом воздухе через некоторое время наберет своего устойчивого прогнозируемого цвета.

Как устанавливали трезубец на щите монумента: смотрите видео

Что этому предшествовало