В департаменте культуры Киевской городской государственной администрации сообщили, что бывшую Арку Дружбы народов не будут демонтировать. Несмотря на это, пространство возле нее будет иметь несколько новую концепцию.

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Не является сегодня самым насущным вопросом

Как отмечают в Департаменте, после начала полномасштабного вторжения Киевсовет принял решение о переименовании арки "Дружбы народов" в арку "Свободы украинского народа". Советскую скульптуру двух рабочих – символ воссоединения Украины и России – демонтировали в апреле того же года.

Сообщается, что сейчас Киев на финальной стадии декоммунизации и дерусификации объектов. Представители столичной власти вместе со специалистами профильных институтов Национальной академии наук Украины, Института Национальной памяти и экспертами сформировали перечень из 297 объектов, связанных с историей и культурой России и СССР.

Их рекомендовали их к устранению или перемещению в специально определенные места хранения. Речь идет о 95 памятниках и более 200 памятных знаков и элементов отделки.

Расход значительных средств из городского бюджета на демонтаж арки "Свободы украинского народа" не является сегодня самым насущным вопросом. Ведь во время военного положения город прежде всего направляет финансы на помощь ВСУ, бесперебойное функционирование бюджетной сферы и решения жизненно важных потребностей столичных жителей,

– говорится в сообщении КГГА.

Что этому предшествовало