Известно, что победителями конкурса стала команда архитекторов из Хмельницкого – Виктор Голубев и Дмитрий Райфшнайдер. Их проект – это концепция. Ее еще будут дорабатывать с членами совещательного совета, в который входят военные, семьи погибших и представители духовенства и с которыми накануне встречались архитекторы.

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Каким будет мемориал Героев Украины во Львове

По проекту надгробные сооружения на кладбище предлагают выполнить из белого архитектурного бетона с вкраплениями натурального камня ("терраццо"). На надгробном камне будет место для фотографии и имени с годами жизни павшего. Вместе с надгробным камнем будет место для размещения цветов и лампадок. Также сбоку возле могил обустроят небольшие места для сидения унифицированного дизайна.

Надгробные сооружения / Фото Львовский городской совет

Важной частью зоны захоронений станет колумбарий – место для захоронения урн с прахом, куда можно будет спуститься как по лестнице так и по пандусу.



Колумбарий / Фото Львовский городской совет

На передней части комплекса возле улицы Мечникова предлагаем обустроить площадь с монументом неизвестному воину. Концепция новой площади заключается в изменении оси города на ось историческую. Эта ось направлена на Северо-Восток и Восток в усредненную точку, объединяющую координаты боев за Киев, Харьков, Донецк, Авдеевку, Дебальцево, Иловайск, Херсон и основное направление обороны Украины. Такое смещение оси должно привлечь внимание к географическому единству Украины и контрастировать со структурой города, врезаясь в нее,

– говорит автор проекта Дмитрий Райфшнайдер.



Визуализация Мемориала Героев Украины во Львове / Фото Львовский городской совет

Сечение граней Монумента неизвестному воину будет напоминать щит. Монумент может иметь много символических прочтений, но основное – это зеленые пути, что в перспективе идут к небу. А зелень на щите будет символизировать цвет нации, который пошел защищать государство.

Также на площади расположат плиту, на которой изобразят графические знаки бригад и подразделений, герои которых воевали за Украину. Здесь же будет и место возложения цветов.



Как будет выглядеть Мемориал Героев Украины во Львове / Фото Львовский городской совет

В конце "марсового поля" оставят крест в честь Украинской галицкой армии, который завершает центральную ось всего комплекса. Возле креста будет размещено молитвенное сооружение.

Как выбирали победителей конкурса

Победителей профессиональное жюри выбирало среди 27 представленных конкурсных работ. В жюри работало 9 человек из разных сред: мемориализации, представители органов местного самоуправления, областной администрации, союза архитекторов, практикующие архитекторы и профессора. В процессе возникало много дискуссий, однако результаты конкурса жюри утвердило единогласно.

"Мы выбрали проект, где в центре есть захоронения Героев – это основной элемент, который ничто не может затмить. С точки зрения самих захоронений, надгробных сооружений – здесь все соблюдено достаточно корректно. Есть казацкий крест, есть альтернативная версия этого захоронения для нехристиан, есть возможность добраться до любого места захоронения на кресле колесном. Пожалуй, с точки зрения решения самой зоны захоронений – это наиболее корректный из всех представленных.

Мы понимаем всю ответственность и чувствительность темы. В то же время мы говорим не об избранном проекте, который один в один будет реализовываться. Жюри выбрали архитекторов, с которыми будем работать. Многие идеи, озвученных на встречах с совещательным советом, с семьями и организациями, будем учитывать. Мы должны выйти на лучший результат, который будет устраивать всех", – рассказал Антон Коломейцев, главный архитектор Львова.



Вид Мемориала Героев Украины во Львове / Фото Львовский городской совет

Ранее авторы идеи представили уже свой проект совещательному совету, куда входят представители Министерства обороны и различных бригад Вооруженных сил Украины, семьи погибших Героев, представители общественности и духовенства.

Украинская военная мемориалистика – это то, что мы должны создать сегодня с нуля, потому что ее нет, а то, что было, не является прикладным. Поэтому Львов в этом плане является первопроходцем и важно правильно как с функциональной, так и с эстетической точки зрения построить этот проект, чтобы он был достойным заплаченной цены всеми погибшими, которые там похоронены. Мы сегодня увидели хороший проект, но его еще надо дополнить и мы максимально готовы к этому присоединиться,

– рассказал Тарас Ищик, военнослужащий 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

Представители семей погибших одобрительно отозвались о представленном проект, лишь попросили отметить на мемориале имена пропавших без вести защитников, чтобы их семьи также имели где почтить родных.



Презентация проекта Мемориала Героев Украины / Фото Львовский городской совет

"Мы с большинством семей на этот проект ждем уже с 2014 – 2015 года, но когда началась полномасштабная война и открылось новое поле, мы все понимали, что оно будет сердцем нашего Львова. Сегодняшние впечатления: город нас услышал, город учел и архитекторы учли все наши пожелания до маленьких мелочей. Щемяще очень, потому что на самом деле проект просто в самое сердце", – сказала Гелена Билык, представитель Общественной организации "Семей павших героев Львовщины".



Обсуждение проекта Мемориала Героев Украины / Фото Львовский городской совет

"Первое впечатление чрезвычайно положительное. Конечно, я понимаю, что это общая арка, еще будет очень много уточняющих элементов и команде предстоит большая работа. Но если бы я имела себе представить поле почетных захоронений, то то, что я увидела сегодня, очень близко к моему видению", – добавила Вероника Карачевская, сестра погибшего защитника Николая Забавчука.

К обсуждению проекта с представителями семей присоединился и городской голова Львова Андрей Садовый.

Чуть ли не ежедневно с различными международными делегациями бываю на кладбище. И мы не просто кладем цветы спереди, а проходим по аллее через все захоронения. За это время у людей внутри все переворачивается и они начинают совсем по-другому осознавать эту реальность. Этот опыт дает возможность иностранцам увидеть вблизи могилы, фото наших Героев и осознать жертву украинцев в этой борьбе. Поэтому это сакральное место для каждого львовянина и для каждого украинца,

– отметил Андрей Садовый.



Павшие защитники Украины / Фото Львовский городской совет

Дополнительные рекомендации команде победителей дало и жюри конкурса. Среди прочего советуют добавить озеленение, которое закроет городские дома с северной стороны мемориала.

Второе место в конкурсе занял коллектив в составе: Андрей Лесюк, Михаил Когут, Екатерина Иващук, Ярослав Иваськив, Егор Перепелюк, Игорь Когут (город Львов).



Визуализация Мемориала Героев Украины во Львове / Фото Львовский городской совет

А на третьем месте проект авторского коллектива в составе: Денис Козак, Анна Помазанна, Кристина Муха, Тютюнник Артем, Симоне де Якобис, Малгожата Куцевич.



Проект того, как будет выглядеть Мемориал Героев Украины во Львове / Фото Львовского городского совета

К слову, ранее Дмитрий Райфшнайдер с командой победил в конкурсе по возведению церемониального здания на Яновском кладбище.



Визуальная фотография Мемориала Героев Украины во Львове / Фото Львовского городского совета

В частности, о результатах Всеукраинского архитектурного конкурса на проект Мемориального комплекса воинских захоронений Героев Украины во Львове рассказал и городской голова Львова Андрей Садовый.

"Мы начали важное обсуждение для того, чтобы достойно почтить наших павших защитников. Спасибо каждому, кто присоединился и продолжает творить политику памяти во Львове и Украине. Вместе делаем важнейшую сакральную работу!", – резюмировал Андрей Садовый.