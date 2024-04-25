У департаменті культури Київської міської державної адміністрації повідомили, шо колишню Арку Дружби народів не демонтуватимуть. Попри це, простір біля неї буде мати дещо нову концепцію.

Дивіться також Яким буде меморіал Героїв України у Львові: відомі результати всеукраїнського конкурсу

Не є сьогодні найнагальнішим питанням

Як зазначають у Департаменті, після початку повномасштабного вторгнення Київрада ухвалила рішення про перейменування арки "Дружби народів" на арку "Свободи українського народу". Радянську скульптуру двох робітників – символ возз’єднання України та Росії – демонтували у квітні того ж року.

Повідомляється, що наразі Київ на фінальній стадії декомунізації та дерусифікації обʼєктів. Представники столичної влади разом із фахівцями профільних інститутів Національної академії наук України, Інституту Національної пам’яті та експертами сформували перелік із 297 об'єктів, пов’язаних з історією та культурою Росії та СРСР.

Їх рекомендували їх до усунення або переміщення у спеціально визначені місця зберігання. Йдеться про 95 пам’яток і понад 200 пам’ятних знаків та елементів оздоблення.

Витрата значних коштів з міського бюджету на демонтаж арки "Свободи українського народу" не є сьогодні найнагальнішим питанням. Адже під час воєнного стану місто насамперед спрямовує фінанси на допомогу ЗСУ, безперебійне функціонування бюджетної сфери та вирішення життєво важливих потреб столичних мешканців,

– йдеться у повідомленні КМДА.

Що цьому передувало