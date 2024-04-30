Об этом сообщил руководитель департамента медиаграмотности Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Иван Сличко в эфире "Громадського радіо". Он также предупредил о высокой вероятности деятельности вражеских ДРГ, передает 24 Канал.
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Стоит не пренебрегать сигналами тревоги
Иван Сличко отметил, что учитывая опыт прошлых лет, с высокой вероятностью страна-агрессор на этот раз снова готовит ракетные провокации в период празднования, поэтому не стоит игнорировать оповещения о ракетной опасности.
Если что-то подобное будет заявляться в инфопространстве, мы будем сообщать, но уже стоит не пренебрегать сигналами тревоги и сразу идти в укрытие,
– сказал он.
Руководитель департамента медиаграмотности ЦПД предупредил о высокой вероятности деятельности диверсионно-разведывательных групп врага в приграничных регионах Украины, и призвал граждан быть очень внимательными и максимально осторожными.
Более того, в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины ожидают роста религиозных конфликтов в инфополе в период Пасхальных праздников. В частности, речь идет о манипуляциях, которые могут возникать в вопросе московского патриархата в Украине.
"Мы прогнозируем рост религиозных конфликтов в инфополе в период Пасхальных праздников. Россия, как всегда, берет какой-то серьезный инфоповод и будет выкручивать его в своем ключе. Будет увеличиваться количество провокационных фейков, манипуляций по угнетению священнослужителей, по угнетению верующих Московского патриархата в Украине", – отметил Сличко.
Отменят ли комендантский час на Пасху
- На Пасху комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений – с 00:00 до 5:00 часов. Поэтому в ОВА отмечают, что богослужения должны транслироваться в онлайн-режиме, а посетить храмы можно будет после завершения комендантского часа. В других областях отмены ограничений также не фиксируют
- Праздник всегда отмечается в воскресенье, поэтому нерабочий день переносится на ближайший понедельник. Однако в Украине действует военное положение, а потому все дополнительные праздничные выходные отменяются.
- Поэтому, выходной на Пасху работодатели предоставлять не обязаны, но могут это сделать по своему усмотрению и желанию. Будет ли выходной на Пасху – зависит от конкретной компании.