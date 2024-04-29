В 2024 году в православных Воскресение Христово отмечают 5 мая, а дополнительный выходной на Пасху выпадает на понедельник 6 мая.

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Пасха пришлась в этом году на 5 мая

Праздник всегда отмечается в воскресенье, поэтому нерабочий день переносится в ближайший понедельник.

Однако в Украине действует военное положение, поэтому все дополнительные праздничные выходные отменяются.

следовательно, выходной на Пасху работодатели предоставлять не обязаны, но могут это сделать по собственному усмотрению и желанию. Будет ли выходной на Пасху– зависит от конкретной компании.

К слову, католики уже отпраздновали Пасху 31 марта. Даты отличаются потому, что цервки пользуются разными календарями– григорианским и юлианским. Подробно об этом– мы писали здесь.