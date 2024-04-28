Христиане западного обряда праздновали Пасху– 31 марта. 24 Канал рассказывает, почему Пасху празднуют в разные даты даже после перехода ВЦУ на новый юлианский календарь.

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Пасха каждый год приходится на разные даты

Пасха или же Светлое Христово Воскресение– самый древний праздник, которое отмечают в честь воскресения Иисуса Христа.

Сперва Пасху все христиане праздновали по иудейскому календарю: праздник отмечали 14 числа месяца нисан– то есть первого месяца в еврейском календаре, который соответствовал марту-апрелю по григорианскому календарю.

Впоследствии дату праздника каждый год начали исчислять по лунно-солнечному календарю., иначе говоря, Пасха стала переходным праздником.

Почему Пасху в этом году в Украине празднуют 5 мая

Многие украинцы спрашивают, почему в этом году в Украине Пасху все же празднуют в разные даты, даже после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь. Так что объясняем и этот момент.

Как известно, с 1 сентября 2023 года непереходные праздники в Украине сместились на 13 дней. Впрочем, между православным и католическим календарем существуют отличия. Православная церковь Украины и УГКЦ перешли не на григорианский календарь, а на новоюлианский календарь.

А между этими календарями тоже существуют отличия в расчете пасхалий.– методик расчета даты Пасхи.

Кроме непереходных праздников, которые теперь будут праздновать одновременно, есть еще праздники, не имеющих фиксированной даты, а время их празднования связано с первым весенним полным месяцем.

Почему существуют разные расчеты

Ранние христиане отмечали Пасху по еврейскому календарю, а дату определяли, ориентируясь на весеннее равноденствие. Впрочем, в IV веке христианская церковь решила создать систему, которая позволила бы духовенству самостоятельно определять дату Пасхи.

Существует две пасхалии:

александрийская пасхалия по юлианскому календарю;

и григорианская– соответственно по григорианскому.

Заметьте. Дата Пасхи должна приходиться на первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, который наступает после весеннего равноденствия. А если Пасха приходится на время еврейского праздника, то его должны перенести на следующее воскресенье.

Разница в определении даты празднования Пасхи возникла в результате календарной реформы, проведённой Римско-католической церковью в 1582 году и принятие новых правил расчета пасхалии. Реформа охватывала астрономический перерасчет юлианского календаря.

Впрочем, в связи с тем, что расчет отставал на 11 минут в год, то за 100 лет набегал один дополнительный день. К моменту введения григорианского календаря разница между календарями составляла 10 дней., сейчас эта разница составляет 13 дней, а в 2100 году будет уже 14 дней.

Пасха 5 мая

Равноденствие может наступать 19, 20 и 21 марта, в то время как в пасхалию заложена дата 21 марта (с 1900 по 2099 год). С момента равноденствия нужно отсчитать полнолуние– да, в этом году он приходится на 25 марта, в соответствии, Пасху по григорианской пасхалии отметят 31 марта католики и протестанты.

А по юлианскому календарю весеннее равноденствие не совпадает с астрономическим и выпадает на 3 апреля.– отсюда первый полнолуние после весеннего равноденствия 24 апреля.

И чтобы дата не приходилась на празднование Песаха (с 22 апреля по 30 апреля), христиане восточного обряда (греко-католики и православные) празднуют не 28 апреля, а 5 мая.

Заметим, иногда празднование Пасхи у католиков и православных может быть в один день. Да, в 2025 году будет одна общая дата– 20 апреля.