Християни західного обряду святкували Великдень – 31 березня. 24 Канал розповідає, чому Великдень святкують у різні дати навіть після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

Дивіться також Треба знати кожному: коли не варто працювати перед Великоднем

Великдень щороку припадає на різні дати

Великдень або ж Світле Христове Воскресіння – найдавніше свято, яке відзначають на честь воскресіння Ісуса Христа.

Спершу Великдень усі християни святкували за юдейським календарем: свято відзначали 14 числа місяця нісан – тобто першого місяця в єврейському календарі, який відповідав березню-квітню за григоріанським календарем.

Згодом дату свята щороку почали обчислювати за місячно-сонячним календарем, інакше кажучи, Великдень став перехідним святом.

Чому Великдень цьогоріч в Україні святкують 5 травня

Багато українців запитують, чому цьогоріч в Україні Великдень усе ж святкують у різні дати, навіть після переходу ПЦУ на новоюліанський календар. Тож пояснюємо і цей момент.

Як відомо, з 1 вересня 2023 року неперехідні свята в Україні змістилися на 13 днів. Втім, між православним та католицьким календарем існують відмінності. Православна церква України та УГКЦ перейшли не на григоріанський календар, а на новоюліанський календар.

А між цими календарями теж існують відмінності в розрахунку пасхалій – методик розрахунку дати Великодня.

Окрім неперехідних свят, які тепер святкуватимуть одночасно, є ще свята, які не мають фіксованої дати, а час їхнього святкування пов'язаний із першим весняним повним місяцем.

Чому існують різні розрахунки

Ранні християни відзначали Великдень за єврейським календарем, а дату визначали, орієнтуючись на весняне рівнодення. Втім, у IV столітті християнська церква вирішила розробити систему, яка б дозволила духовенству самостійно визначати дату Великодня.

Існує дві пасхалії:

олександрійська пасхалія за юліанським календарем;

та григоріанська – відповідно за григоріанським.

Зауважте. Дата Великодня має припадати на першу неділю після першого весняного повного місяця, який настає після весняного рівнодення. А якщо Великдень припадає на час єврейського свята, то його мають перенести на наступну неділю.

Різниця у визначенні дати святкування Великодня виникла внаслідок календарної реформи, проведеної Римсько-католицькою церквою у 1582 році та прийняття нових правил розрахунку пасхалії. Реформа охоплювала астрономічний перерахунок юліанського календаря.

Втім, у зв'язку із тим, що розрахунок відставав на 11 хвилин на рік, то за 100 років набігав один додатковий день. На момент введення григоріанського календаря різниця між календарями становила 10 днів, наразі ця різниця становить 13 днів, а в 2100 році буде вже 14 днів.

Великдень 5 травня

Рівнодення може наступати 19, 20 та 21 березня, тоді як у пасхалію закладено дату 21 березня (з 1900 по 2099 рік). З моменту рівнодення потрібно відрахувати овний місяць – так, цього року він припадає на 25 березня, відповідно, Великдень за григоріанською пасхалією відзначать 31 березня католики та протестанти.

А за юліанським календарем весняне рівнодення не збігається з астрономічним і припадає на 3 квітня – звідси перший повний місяць після весняного рівнодення 24 квітня.

І щоб дата не припадала на святкування Песаха (з 22 квітня до 30 квітня), християни східного обряду (греко-католики та православні) святкують не 28 квітня, а 5 травня.

Зауважимо, що інколи святкування Великодня у католиків та православних може бути в один день. Так, у 2025 році буде одна спільна дата – 20 квітня.