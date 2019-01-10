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      "Подавіться своїм Томосом": пропагандистка Кремля оскандалилась обурливим висловлюванням

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      Російська пропагандистка Ольга Скабєєва
      Російська пропагандистка Ольга Скабєєва / Фото з вільних джерел

      У Росії в прямому ефірі політичної програми "60 хвилин" ведуча і пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва сказала українцям "вдавитися своїм Томосом".

      Про це повідомив політолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці в Twitter.

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      Скабєєва вчора на ефірі "Росія-1" голосно крикнула на адресу України: "Подавіться своїм Томосом!" Вічні метаморфози руссо-пропаганди, яка вічно йде по тому ж колу: "нічого не буде", "це скасують", "вдавіться!" Щодо автокефалії церкви, безвіза, Криму, НАТО,
      – написав політолог.

      Як видно із відео, в ефірі український гість програми перерахував останні досягнення України, серед іншого назвавши отримання Томосу про автокефалію Української церкви.

      У цей момент Скабєєва раптом почала вигукувати: "Подавіться своїм Томосом! Цей Томос вам не дає рівним рахунком нічого, забираючи у вас патріархат! Тихо!"

      Дивіться відео: Пропагандистка Кремля впала в істерику через Томос

      Зазначимо, що Скабєєва неодноразово потрапляла у скандальні ситуації через неправдиві висловлювання про Україну. Так, під час введення воєнного стану в українських регіонах вона заявила, що там "офіційно закінчилась сіль". Окрім цього, пропагандистка оконфузилась тим, що взяла інтерв'ю у загиблої студентки в Керчі.

      Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини Росії Російська пропаганда Томос
      Джерело: 24 Канал
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