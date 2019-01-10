"Подавитесь своим Томосом": пропагандистка Кремля оскандалилась возмутительным высказыванием

В России в прямом эфире политической программы "60 минут" ведущая и пропагандистка Кремля Ольга Скабеева сказала украинцам "подавиться своим Томосом".

Об этом сообщил политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Twitter.

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Скабеева вчера на эфире "Россия-1" громко крикнула в адрес Украины: "Подавитесь своим Томосом!". Вечные метаморфозы руссо-пропаганды, которая вечно идет по тому же кругу: "ничего не будет", "это отменят", "подавитесь!". Относительно автокефалии церкви, безвиза, Крыма, НАТО,

– написал политолог.

Как видно из видео, в эфире украинский гость программы перечислил последние достижения Украины, среди прочего назвав получение Томоса об автокефалии Украинской церкви.

В этот момент Скабеева вдруг начала выкрикивать: "Подавитесь своим Томосом! Этот Томос вам не дает ровным счетом ничего, забирая у вас патриархат! Тихо!"

Смотрите видео: Пропагандистка Кремля впала в истерику из-за Томоса

Отметим, что Скабеева неоднократно попадала в скандальные ситуации из-за ложных высказываний об Украине. Так, во время введения военного положения в украинских регионах она заявила, что там "официально закончилась соль". Кроме этого, пропагандистка оконфузилась тем, что взяла интервью у погибшей студентки в Керчи.

Что такое Томос?

Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.