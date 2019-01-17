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      Facebook видалив проросійські групи, які поширювали міфи про Україну

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      Facebook видалив 364 проросійські групи, які писали фейки про Україну
      Facebook видалив 364 проросійські групи, які писали фейки про Україну / newsroom.fb.com

      364 проросійські групи, сторінки та акаунти, які поширювали недостовірну інформацію, зникли з мережі Facebook та Instagram.

      Про це повідомила компанія Facebook.

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      Працівники Facebook виявили дві операції, які проводилися з Росії. Одна з них активно працювала у багатьох країнах, а інша була спрямована виключно для України. 

      Ми не знайшли жодних зв'язків між цими операціями, але вони використовували подібну тактику, створюючи мережу акаунтів, щоб ввести в оману інших про те, хто вони є і що вони роблять, 
      – повідомляє Facebook. 

      Особи, які керували фейковими акаунтами, переважно прикидалися українцями та поширювали неправдиву інформацію про Україну на різні теми: погода, протести, НАТО, стан охорони здоров'я в школах.

      "Ми визначили деяке технічне співпадіння з діяльністю, що походила з Росії перед проміжними виборами у США, зокрема поведінку, що мала характеристики попередньої діяльності Агентства iнтернет-досліджень (IRA – російська "фабрика тролів")", – додали у Facebook.

      Приклади дописів ліквідованих проросійських фейкових акаунтів: 

      Фейки про Україну від російських пропагандистів

      Фейкові новини
      Фейки соціальні мережі

      Фейки соціальні мережі

      Пропагандисти фейки

      Фейки Росія

       

      Теги: Новини України Російська пропаганда Соцмережі Україна – Росія Facebook
      Джерело: 24 Канал
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