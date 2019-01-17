Facebook видалив проросійські групи, які поширювали міфи про Україну

364 проросійські групи, сторінки та акаунти, які поширювали недостовірну інформацію, зникли з мережі Facebook та Instagram.

Про це повідомила компанія Facebook.

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Працівники Facebook виявили дві операції, які проводилися з Росії. Одна з них активно працювала у багатьох країнах, а інша була спрямована виключно для України.

Ми не знайшли жодних зв'язків між цими операціями, але вони використовували подібну тактику, створюючи мережу акаунтів, щоб ввести в оману інших про те, хто вони є і що вони роблять,

– повідомляє Facebook.

Особи, які керували фейковими акаунтами, переважно прикидалися українцями та поширювали неправдиву інформацію про Україну на різні теми: погода, протести, НАТО, стан охорони здоров'я в школах.

"Ми визначили деяке технічне співпадіння з діяльністю, що походила з Росії перед проміжними виборами у США, зокрема поведінку, що мала характеристики попередньої діяльності Агентства iнтернет-досліджень (IRA – російська "фабрика тролів")", – додали у Facebook.

Приклади дописів ліквідованих проросійських фейкових акаунтів:



