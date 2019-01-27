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      Сколько наблюдателей США приедут на президентские выборы в Украину

      18 Читати новину українською
      На президентские выборы планируют прибыть более ста наблюдателей из США
      На президентские выборы планируют прибыть более ста наблюдателей из США / Фото из открытых источников

      На президентские выборы, которые состоятся 31 марта, в Украину прибудут более сотни представителей США. Среди них будут как представители украинской диаспоры, так и официальные лица США.

      Сейчас для наблюдения на выборах уже зарегистрировались около пятидесяти американцев. Об этом рассказал Директор по коммуникациям Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский, передает "Укринформ".

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      "Мы ожидаем, что на первый тур выборов прибудут 100-150 наблюдателей. До Нового года зарегистрировались уже около 50", – сообщил он.

      Украинский конгрессовый комитет Америки – единая организация в США, официально зарегистрированная Центральной избирательной комиссией Украины.

      Большинство поедут в Украину, но некоторые останутся также наблюдать за избирательным процессом на участках в Вашингтоне и Нью-Йорке,
      – добавил Добрянский.

      Участие в выборах планируют принять официальные лица США и члены Конгресса. Они не могли планировать путешествие в Украину из-за "шатдауна", но теперь, когда правительство снова работает, такая вероятность восстанавливается.

      "Только вчера открылось правительство, и они теперь, хотя бы, могут планировать, кто и когда поедет. Я уже знаю, что моя конгрессвумен хочет быть наблюдателем в Нью-Йорке. Консульство, где будет происходить голосование, расположено именно в ее округе", – отметил он.

      Каких наблюдателей не допустят на выборы президента в Украину? Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей за президентскими выборами, которые состоятся весной. По словам главы МИД Павла Климкина – это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.

      В ответ на это в России заявили, что получили официальное приглашение от ОБСЕ и планируют отправить своих наблюдателей на выборы.

      Теги: Новости Украины Новости США Выборы Президента 2019 Новости политики
      Источник: 24 Канал
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