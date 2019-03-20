Дети кандидатов в президенты: юный химик против главного редактора модного глянца

Претенденты на первую должность страны пытаются показать себя и свои семьи с наилучшей стороны. Одни хвастаются достижениями своих отпрысков, другие пытаются замять их скандальные поступки. Где и как живут дети кандидатов в президенты – узнала журналистка 24 канала.

Единственная дочь известной матери

К Юлии Тимошенко и ее семье всегда было приковано внимание. Жизнь ее единственной дочери – Жени, разглядывали чуть ли не под лупой. Правда, сама Женя не особо желала быть публичным человеком и держалась на расстоянии от политики: окончила Лондонскую школу экономики по специальностям политика и философия. Получила степень бакалавра по специализации "государственное управление" и степень магистра по специализации "Российская и постсоветская политические науки".

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В начале 2005 года девушка отдыхала в Египте, где познакомилась с будущим мужем – байкером и музыкантом Шоном Карром. Тогда многих удивил выбор дочери одной из самых известных украинских политков. Шон имел весьма неоднозначную репутацию. Это не стало препятствием в любви.



За первой свадьбой Жени Тимошенко наблюдала чуть ли не вся Украина

Уже 1 октября 2005 года британский рокер и Женя поженились. Еще до свадьбы Шон переехал жить в Украину. Вместе с ним переехали ротвейлер Салем и байк "Харлей Дэвидсон". Жили молодожены в загородном доме Жениной тети.

Правда, в марте 2012 года пара мирно развелась. В 2013 году Шон снова женился. А уже в 2018 году друзья рокера сообщили о его смерти.

О новом романе Евгении стало известно в 2012 году. Тогда ее начал сопровождать таинственный мужчина. Впоследствии выяснилось, что мужчину зовут Артур, он родился и вырос в Одессе, но впоследствии эмигрировал в США, где и занимается бизнесом. Познакомилась пара в Южной Пальмире на открытии одного из ночных клубов. В 2014 году пара поженилась, а уже в 2016 году в одном из столичных роддомов Евгения родила девочку – Еву.

Ученый, военный, пресс-секретарь и школьница Гриценко

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко воспитывает четырех детей. Двух детей политику родила его первая жена – Людмила. Старший сын Алексей, родился в 1979 году, закончил Киевский политехнический университет. Увлекался спортом и даже был нападающим и вице-президентом хоккейного клуба "Беркут". Затем занимал должность директора по развитию бизнеса научно-производственной фирмы Enran Telecom. Также был первым заместителем главы молодежного союза партии "Наша Украина".

В 2014 году Алексей служил в бригаде армейской авиации, которая базировалась в Бродах Львовской области. Также СМИ сообщали, что он был в плену у российских солдат в Крыму.

Алексей – боец по характеру, поэтому трудности военной службы переносил легко,

– заявлял Анатолий Гриценко.



Алексей Гриценко – военный, спортсмен и бизнесмен

Старшая дочь Светлана родилась в 1982 году, окончила школу с золотой медалью, получила степень бакалавра по специальности "Международная экономика" в Киевском национальном экономическом университете и степень магистра по специальности "Международный бизнес" в Университете Стерлинга в Шотландии. Работала экспертом Украинского центра экономических и политических исследований, в предвыборном штабе Виктора Ющенко, пресс-секретарем хоккейного клуба "Беркут", а также руководителем проектов киевского офиса The PBN Company.

В 2003 году Анатолий Гриценко женился на Юлии Мостовой (главном редакторе газеты "Зеркало недели"). В 2004 году у пары родилась дочь Анна. Анатолий Гриценко также воспитывает сына Юлии Мостовой от первого брака – Глеба.

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Младший сын Глеб, которому уже 20 лет, закончил столичную школу с золотой медалью. Участвовал в различных олимпиадах, привез медаль из Всемирной химической олимпиады. Сейчас он учится в Университете Токио. Парень выиграл стипендию, поэтому обучение ничего не стоит его родителям.

Я им горжусь, убежден – Глеб вернется в Украину, как и моя старшая дочь. Сын очень любит химию. Еще до учебы в Токио он получил стипендию, благодаря которой уехал в Канаду, а именно в Торонто, где пробыл 3 месяца, в течение которых проводил опыты на уровне нанотехнологий. Они вводили лечебное вещество в клетку, ища лекарство от рака. Так давайте создадим такие условия, чтобы сюда хотели возвращаться дети,

– отметил Анатолий Гриценко.

Младшая дочь политика учится в одной из киевских школ.

Маленькие и популярные

Дети Владимира Зеленского еще маленькие. Дочь Александра родилась в 2004 году, а сын Кирилл – в 2013 году.

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Несмотря на свой возраст, Саша уже успела сняться в киноленте – "8 новых свиданий" в роли дочери главного героя. А в 2016 году приняла участие в шоу "Рассмеши комика. Дети" и выиграла 50 тысяч гривен. Тогда Владимир Зеленский в интервью рассказывал, что он не знал об участии дочери в шоу и это для него был сюрприз. Шутки девочке помогали готовить мама и кое-кто из авторов "Квартала 95". Выигранные деньги Саша отдала больным деткам на лечение.

Если учиться, то в Лондоне

Петр Порошенко воспитывает четверых детей. Старший сын Алексей родился в 1985 году. Парень активно учился и закончил: Eton College и Winchester College (Соединенное Королевство), Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Институт международных отношений. Впоследствии окончил Лондонскую школу экономики (Соединенное Королевство).



Дети главы государства отдают предпочтение учебе за пределами Украины

Алексей работал в должности и.о. заместителя руководителя торгово-экономической миссии в Генеральном консульстве, вице-консулом отдела по экономическим вопросам в Генеральном консульстве в Шанхае, заместителем генерального директора по внешне-экономическим связям ЧАО "Продовольственная компания "Подолье". А в 2014 году был избран народным депутатом Украины от блока БПП.

В 2013 году Алексей женился на Юлии, впоследствии у пары родился сын Петр и дочь Елизавета.

В 2000 году у Петра и Марины Порошенко родились двойняшки – Евгения и Александра, в 2001 году – сын Михаил. По информации СМИ, президентские двойняшки будут получать знания в лондонских университетах. Так, Евгения будет изучать анимацию, а ее сестра экономику. Младший сын Михаил учится в выпускном классе Concord Colledge. Именно это учебное заведение заканчивали и старшие сестры Михаила.

Гламурная оппозиция

Юрий Бойко, который занимает последнее место в пятерке претендентов на президентский пост, согласно последним рейтингам, является лидером по количеству детей. С женой Верой они познакомились еще учась в университете. У них родилось шестеро детей: трое сыновей – Анатолий, Юрий и Николай, а также три дочери – Ярослава, Ульяна и Мария.



Дочери Юрия Бойко посвятили себя моде

Старший сын Анатолий окончил Киевский политехнический университет и работает в сфере ИТ. Дочь Ярослава окончила Институт иностранных языков и занимает должность креативного директора журнала l'officiel Hommes. Дочь Ульяна выпускница Киевского национального университета им. Т.Шевченко, сейчас – главный редактор украинского журнала Pink. Меньшие дети Бойко еще учатся в школе.

Поэтому дети оппозиционера, как и большинства кандидатов в президенты, остаются в стороне от большой политики, избрав свой жизненный путь.