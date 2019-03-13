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      Дети президентов Украины: от миллионера до завсегдатая вечеринок

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      Президентские потомки такие разные, но такие состоятельные
      Президентские потомки такие разные, но такие состоятельные / 24 канал

      После избрания политика на высший пост в стране, его семья попадает под прицел общественного внимания. Чем запомнились украинцам президентские дети, узнавала журналистка 24 канала.

      Первый сын первого президента

      О сыне первого президента Украины мало что известно общественности. Он не был публичным человеком, когда отец занимал высшую должность в стране, и не стал таковым после его отставки. Александр Кравчук весьма успешно занимается аграрным бизнесом. Его компания вошла в десятку крупнейших землевладельцев Украины: арендовала примерно 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в Винницкой, Черниговской, Полтавской, Сумской областях.

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      Сын Леонида Кравчука, еще в 2014 году входил в 200 самых богатых украинцев. У него был аграрный бизнес и почти 50 млн долларов состояния. В то же время, образ отца вроде бы простой и не ассоциируется с подобным бизнесом,
      – отмечает директор Школы ответственной политики Андрей Юсов.

      Благотворительность как вид политики

      О дочери президента Леонида Кучмы – Елене – знает едва ли не каждый украинец. Она окончила Днепропетровский государственный университет и получила диплом по специальности "Экономика и социология".

      В 2003 году создала фонд "Антиспид". Это не единственная благотворительная организация в Украине по борьбе с ВИЧ/СПИДом, которая работает за счет частных пожертвований. Работа фонда известна, в частности, и масштабными информационными кампаниями, к которым привлекались звезды мирового уровня – певец и меценат сэр Элтон Джон, Стинг, президент Билл Клинтон и другие.

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      Олена Пінчук, Елтон Джон, Віктор Пінчук

      Фонд Елены Пинчук известен, в частности, и масштабным информационным кампаниям

      В 2010 году Елена Пинчук вошла в состав комиссии ООН, созданной для "профилактической революции" – прорыва в предотвращении новых случаев ВИЧ/СПИДа в мире. В состав комиссии также входили один из основателей Facebook Крис Хьюджерс, экс-президент Франции Жак Ширак и другие.

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      2010 года Елену Пинчук назвали одной из самых влиятельных украинских женщин. В том же году французская газета La Tribune включила ее в список "Женщины, которые изменили мир".

      Елена Пинчук занимается благотворительностью. Нужно понимать, что благотворительность – форма политики, по крайней мере, в западном понимании. Это успешный пример – семьи украинской элиты, видимо, так и должны делать. Хотя, в большей степени, Елену Пинчук воспринимают как жену Виктора Пинчука и дочь Леонида Кучмы. В то же время, деятельность фонда "Антиспид" и культурные проекты, в рамках которых в Украину приезжали Стинг, сэр Элтон Джон и другие известные личности, – это плюс как для имиджа страны, так и для имиджа их семьи. Это также грамотное политическое позиционирование,
      – добавляет Андрей Юсов.

      Многодетный Ющенко

      Виктор Ющенко – самый многодетный президент Украины. У него родилось пятеро детей: двое – от первого брака, и трое – от второго. И если трое меньших на момент его президентства были еще маленькими, то о жизни двух старших – известно немало. Старшая дочь – Виталина – окончила Киевский институт международных отношений и защитила диплом бакалавра. Виталина неоднократно выступала в роли модели. В свое время она участвовала в миланской и украинской неделях моды. Крупным бизнесом женщина не занималась, собственно, как и политикой.

      Андрій Ющенко, Віктор Ющенко

      Повзрослев, Андрей Ющенко занялся бизнесом

      Сын Андрей, как и сестра, окончил Киевский институт международных отношений. В свое время вел весьма гламурный стиль жизни. Одним из самых громких скандалов был инцидент возле киевского ресторана, который произошел в 2009 году. Тогда сообщали, что Андрей устроил стрельбу, после того как проиграл в одном из казино 100 тысяч долларов. Он был ценителем роскошного отдыха. Снимки с отдыха в одном из самых дорогих отелей Турции тоже не добавили рейтинга его отцу. Однако со временем Андрей остепенился и занялся бизнесом. Сейчас о нем почти не слышно в прессе.

      Какой отец такой сын

      Едва ли не самым одиозным президентским отпрыском был и остается Александр Янукович, которого в народе именовали не иначе как Саша-стоматолог. Он не только был старшим сыном Виктора Януковича, но и фактически руководил страной накануне Революции Достоинства.

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      По первому образованию Александр – врач-стоматолог, по второму – экономист. По данным французского издания Le Figaro, в 2012 году он вошел в пятерку самых богатых людей Украины.

      Саша-стоматолог, имея отца-президента, начал строить альтернативную вертикаль власти – так называемые младоолигархи. Он это делал вместе с Сергеем Арбузовым, Александром Клименко. Они настолько нагло грабили страну, что удивлялись даже аксакалы политики. Тогда во время съезда Партии регионов выступал Колесников, Звягильский, и они говорили, что так воровать нельзя. То есть сами регионалы высказывали недовольство тем, как грабили страну Саша Янукович и его окружение,
      вспоминает глава Центра аналитических студий и аналитики "Эйдос" Виктор Таран.

      Олександр Янукович, Віктор Янукович

      Александр Янукович – одиозный сын одиозного отца

      Виктор Янукович-младший, хоть и был депутатом нескольких созывов, но, в отличие от брата, активным рейдерством не занимался. Он увлекался автомобилями, а в 2015 году утонул на российском озере – Байкал.

      Сын, который влез в политику, и в экономику. Именно с ним связывали огромные коррупционные схемы. Зато его брат Виктор, преимущественно, занимался автоспортом. Он ничем плохим украинцам не запомнился,
      – говорит Андрей Юсов.

      Спокойная политика от Алексея Порошенко

      У президента Петра Порошенко четверо детей. Старший сын – Алексей – депутат Верховной Рады. Меньшие учатся в школе. И хоть старший сын и в политике, однако в каких скандальных историях вроде "отжимания" бизнеса замечен не был. Правда, и сказать, что он является активным законотворцем, тоже является преувеличением.

      Сын Петра Порошенко – также политик. Но сказать, что он чем-то сильно запомнился, кроме дискуссий, к примеру, где и как он воевал в АТО. Чем-то слишком одиозным он не отличился,
      – отмечает Андрей Юсов.

      В целом, анализируя жизнь президентских отпрысков, понимаешь, что все зависит от воспитания и семейных отношений. Ведь не зря говорят: какой отец такой сын, ведь дети – это отражение взрослых, не зависимо от того, какую должность они занимают.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Статьи Виктор Янукович Александр Янукович Леонид Кучма Леонид Кравчук
      Источник: 24 канал
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